Ricardo Gareca se rinde en elogios a Colombia: “Es una Selección muy completa”

Ricardo Gareca, director técnico de Chile, dedicó grandes elogios a la Selección Colombia de cara al partido de este martes en Barranquilla, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Gareca explicó que el combinado nacional es una selección muy completa y consideró que los aficionados del país deben estar muy conformes con el trabajo de su compatriota Néstor Lorenzo, al frente del equipo.

Elogios para Colombia

“La fortaleza de Colombia es el equipo en general y las individualidades que tiene. Colombia en esta etapa con Lorenzo ha crecido en confianza, resultados, juego, todo lo que anhela un país. Yo me imagino que ustedes tienen que estar muy conformes, ser finalista de la Copa América, 30 y pico de partidos invicto, bien posicionado en las Eliminatorias, futbolísticamente bien”, detacó Gareca de su rival de este martes

El Tigre añadió y continuó con sus elogios a la Selección: “En el caso de ustedes, no tienen nada de que quejarse, me da la sensación que es una Selección muy completa en todo aspecto, creo que es muy completa en estos momentos”.

Entretanto, sobre cómo poder contrarrestar a su rival, comentó: “Hemos visto mucho a Colombia, de todas maneras uno siempre intenta neutralizar al rival, pero también que nos podamos soltar, es algo que es fundamental para nuestro crecimiento, poder desarrollar lo que estamos capacitados para hacer. Estamos en una situación en la cual Colombia puede llegar a ser el favorito para muchos, pero como integrantes del cuerpo técnico, creemos que en la medida que Chile pueda soltarse puede llegar a crecer en el juego”.

Optimista con el triunfo

A pesar de ser coleros de las Eliminatorias con cinco puntos, Gareca dejó en claro que es optimista en conseguir un triunfo a domicilio este martes. “Sabiendo un poco las fortalezas y el presente de Colombia, creo que estamos en condiciones de sacar un buen resultado. Pienso solamente en sacar un buen resultado”.

“Quiero sacar un buen resultado acá, estoy muy mentalizado para llevarnos un triunfo de acá o llevarnos un buen resultado, un buen resultado podría ser empatar un partido, si el trámite del juego sirve, a uno le deja muy buenas sensaciones. La derrota con Brasil me dejó muy buenas sensaciones. Yo estoy mentalizado con la selección chilena, no se me cruza otra cosa por la cabeza que no sea sacar un buen resultado. Estamos en una etapa que estamos paso a paso”, añadió.

Puertas abiertas para Vidal

Arturo Vidal, gran referente del fútbol y la selección chilena, ha sido uno de sus principales críticos, pese a ello aseguró que las puertas están abiertas para él. “Vidal tiene las puertas abiertas, no me importa a mí, son opiniones. En algún momento puede ser convocado. También tengo que interpretar que el jugador no puede tener la cabeza donde debe estar, lo veo como un gesto de nobleza, no lo interpreto mal. Que la gente que nos está escuchando sepa que los muchachos que está y el grupo, estamos bien”.

Sobre Carlos Palacios

El delantero Carlos Palacios, jugador de Colo Colo, causó gran polémica por dejar al equipo antes del partido ante Chile y unirse a su club. La rueda de prensa se centró en eso: “Es muy raro que un jugador de fútbol no tome como meta máxima la selección, pero eso son cuestiones personales... lo máximo que le puede pasar a uno es representar a su país, para mí lo máximo es dirigir una selección”.

Su continuidad

Finalmente, sobre su continuidad, dependiendo si pierde o no en Barranquilla, aseguró que es un tema que le corresponde a la dirigencia. “Hay que ver lo que quiere la dirigencia, todos queremos objetivos muy cortos, esa es la razón por la que vine a la selección chilena, para obtener metas cortas. Las metas cortas era una buena presentación en la Copa América, acuérdense que la Copa América dijimos que queríamos hacer un buen papel, pero el objetivo máximo era ir al Mundial”.