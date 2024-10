¿Cómo será el pico y placa de esta semana en Bucaramanga? Así quedó para carros y motos

Desde el martes, 1 de octubre, comenzó el último ciclo de rotación del pico y placa en la capital santandereana. Así quedó determinado en la Resolución 626 del 2023, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. En esta se indica que desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre del 2024, se programaría una serie de rotaciones de la restricción de movilidad por número de placa cada tres meses.

Este mes, comenzó la cuarta y última rotación del pico y placa, la cual se mantendrá hasta el martes, 31 de diciembre, de este año.

Pico y placa en Bucaramanga del 15 al 19 de octubre

Como lo señala la normativa, la restricción vehicular en Bucaramanga se aplica los días hábiles, desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de lunes a viernes, y también los sábados, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Esta restricción aplica para todos los vehículos de servicio particular, así como para los públicos, excepto para a los taxis.

Ahora bien, durante la semana del 15 al 19 de octubre, el pico y placa en Bucaramanga quedó:

Martes, 15 de octubre: los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 NO podrán circular.

los vehículos con Miércoles, 16 de octubre: los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 NO podrán circular.

los vehículos con Jueves, 17 de octubre: los vehículos con placas que terminen en 1 y 2 NO podrán circular.

los vehículos con Viernes, 18 de octubre: los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 NO podrán circular.

los vehículos con Sábado, 19 de octubre: los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 NO podrán circular .

Recuerde que, para el caso de las motos, la restricción vehicular también aplica con el último dígito numérico de su placa, sin tener en cuenta la letra o letras finales.

¿Qué vías están exentas de la medida?

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga señala que las vías en las que no se aplica el pico y placa solo son el sector del Anillo Vial, el cual comprende el Puente Palenque y Café Madrid, esto debido a que esta zona hace parte de un corredor vial nacional. El resto de la ciudad tiene la restricción de movilidad y las personas que no cumplan con la medida recibirán una sanción de 15 salario mínimos diarios legales, que para el 2024, equivale a 650.000 COP. Además, su vehículo será inmovilizado y llevado a patios.

Vehículos que están exentos de la medida

Como lo explica el Área Metropolitana de Bucaramanga, que incluye a los municipios de Girón, Piedecuesta, Floridablanca y la capital del departamento, algunos de los vehículos que no requieren autorización para circular en vías con restricción vehicular son: