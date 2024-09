Pico y placa en Bucaramanga del lunes 23 hasta el 27 de septiembre: próxima rotación

Como lo determina el Decreto 626 del 2023, a través del cual se reglamentan y se implementan las disposiciones del pico y placa en la capital de Santander, cada tres meses las medidas de restricción de movilidad en la ciudad rotan. Según el calendario de esta rotación, esta próxima semana de septiembre será la última del actual ciclo de pico y placa y, a partir de la otra semana, comenzará el ciclo final de rotación en el año.

Además de la anterior novedad, esta semana se celebra a nivel mundial el Día sin carro, más específicamente el 22 de septiembre. Como lo explica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esta es una fecha importante en la que se busca animar a los conductores a dejar sus vehículos por un día y así promover la reducción de contaminación del aire, así como el uso de otros medios de transporte menos contaminantes.

Esta fecha de reflexión también se realizará en la ciudad de Bucaramanga, ¿cómo quedará entonces las restricciones de movilidad esta semana en la capital de Santander? Se lo contamos a continuación.

¿Cuándo se dará el día sin carro 2024 en Bucaramanga?

De acuerdo con Tránsito Bucaramanga, el pico y placa en la ciudad para la semana del 23 al 28 de septiembre quedará:

Lunes, 23 de septiembre : no podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4 Martes, 24 de septiembre : no podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6 Miércoles, 25 de septiembre : no podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8 Jueves, 26 de septiembre : no podrán circular los carros con placas terminadas en 9 y 0

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 9 y 0 Viernes, 27 de septiembre : no podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2 Sábado, 28 de septiembre: no podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6

Como señala el Decreto 626 del 2023, esta restricción aplica para toda clase de vehículos de servicio particular y público, lo que incluye a los vehículos oficiales, diplomáticos, consulares y de importación temporal o con matrícula extranjera. Los únicos exentos en este caso son los vehículos de servicios públicos individuales tipo taxi.

Ahora bien, el horario de restricción de la movilidad de lunes a viernes comenzará a las 6:00 a.m. y terminará hasta las 8:00 p.m. En los sábados, el horario del pico y placa será desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Próxima rotación del pico y placa

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, se aplicará nuevas medidas de restricción de movilidad. En estos tres meses, el pico y placa quedará:

Todos los lunes : no podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 5 y 6 Todos los martes : no podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 7 y 8 Todos los miércoles : no podrán circular los carros con placas terminadas en 9 y 0

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 9 y 0 Todos los jueves : no podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2

: no podrán circular los carros con placas terminadas en 1 y 2 Todos los viernes: no podrán circular los carros con placas terminadas en 3 y 4

El Área Metropolitana de Bucaramanga informó en las últimas semanas que el próximo miércoles, 25 de septiembre, se implementará el ‘Día Metropolitano Sin Carro y Sin Moto Particular Pedagógico ’. Este se hará en coordinación con los alcaldes, secretarías y direcciones de tránsito de cada uno de los cuatro municipios que integran el Área (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta).

Según explica la autoridad, el objetivo de este día será promover la cultura ciudadana en el uso de los sistemas de transporte público e incentivar el uso de otros medios de transporte como la bicicleta y las patinetas eléctricas. De esta forma, se busca generar un impacto positivo, especialmente disminuyendo la contaminación auditiva, la accidentalidad, las emisiones de gases invernaderos y el material particular que generan los vehículos.

Ahora bien, el hecho de que sea ‘pedagógico’, no significa que no tendrá una multa, pues sí la tendrá, aunque la sanción no será monetaria. Las personas que incumplan con la medida recibirán un comparendo educativo que obligará a los conductores a acudir a un curso sobre normas de tránsito.