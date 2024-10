Fernando Uribe se despide del Pereira y anuncia su retiro del fútbol

Deportivo Pereira sorprendió en horas de la noche del sábado, tras empatar contra Atlético Bucaramanga en calidad de visitante, al anunciar que, por mutuo acuerdo, Fernando Uribe dejaba de pertenecer a la institución. La noticia fue inesperada, porque si bien se encontraba recuperándose de una lesión, recién en julio regresó del retiro para infundirse la camiseta del equipo que lo dio a conocer.

“Agradecemos la sensatez y honestidad del señor Fernando Uribe al dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con la institución como jugador profesional de fútbol. La experiencia y trayectoria fue notoria en el tiempo que perteneció al equipo, dando resultados que llevó al conjunto Matecaña a sumar puntos importantes en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II”, se lee en el comunicado del equipo.

Uribe, de 36 años, había anunciado que dejaba el fútbol a finales del 2023, cuando se encontraba defendiendo los colores de Millonarios. Sin embargo, tras sentir el “deseo” de volver a estar en las canchas, firmó por el conjunto risaraldense en julio del presente año, contribuyendo con un gol en seis partidos disputados.

“Mi cuerpo me pide parar”

Uribe publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que se despidió del equipo que le dio la oportunidad de regresar a las canchas y, a su vez, con el que puso fin a su carrera. El pereirano aludió a los constantes inconvenientes físicos como una de las razones para tomar la determinación.

“Hoy con mucha tristeza, con resignación, pero con mucha conciencia, tomo una decisión difícil en mi vida personal y profesional. Después de pasar por varias lesiones, de intentar una y otra vez superar los dolores, hacer lo posible física y mentalmente para estar en condiciones de competir, hoy mi cuerpo me pide parar”, inició escribiendo Uribe.

“Lo hago por respeto a quienes me abrieron la puerta para volver, por respeto a quienes me rodean en el día a día, cuerpo técnico, departamento médico, utileros, y sobre todo por respeto a mis compañeros, que se entregan día a día para conseguir un objetivo que nos trazamos al inicio de la temporada. Hoy más que mi salud física cuido mi salud mental, y agradezco al club @corpereira en cabeza de don Álvaro López por entender y acompañarme en esta decisión”, concluye el exjugador, de paso en equipos como Millonarios, Once Caldas, Santos de Brasil, entre otros.

De esta manera, Fernando Uribe pone fin a una trayectoria en el fútbol en la que marcó 189 goles en 484 partidos a nivel de clubes. El equipo para el que más partidos jugó fue Millonarios (138), mientras que para el que más convirtió fue Toluca de México (61). Consiguió 10 títulos y fue dos veces máximo goleador de la Liga colombiana. Asimismo, defendió en dos oportunidades la camiseta de la Selección Colombia de Mayores, en los amistosos ante Perú y Bolivia en noviembre del 2010.