Sorpresa en el Deportivo Pereira: Fernando Uribe deja el equipo

Una sorprendente noticia se produjo luego de que en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, los Leopardos y el Deportivo Pereira igualaran 1-1. El club Matecaña dio a conocer que, por mutuo acuerdo, el delantero Fernando Uribe ya no hace parte de la institución.

Uribe no estuvo disponible para viajar a suelo santandereano, pues se venía recuperando de una contractura muscular en el gemelo y tampoco estuvo en los tres partidos anteriores. Si bien no se dio a conocer el motivo de la terminación del vínculo, todo parece indicar que estaría ligado a sus constantes inconvenientes físicos.

“Agradecemos la sensatez y honestidad del señor Fernando Uribe al dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con la institución como jugador profesional de fútbol. La experiencia y trayectoria fue notoria en el tiempo que perteneció al equipo, dando resultados que llevó al conjunto Matecaña a sumar puntos importantes en la Liga BetPlay Dimayor 2024-II”, se lee en el comunicado.

¿Uribe, de regreso al retiro?

El delantero risaraldense había decidido poner fin a su carrera como futbolista en diciembre del 2023, luego de terminar el segundo semestre del año jugando para Millonarios. Tras poco más de seis meses de inactividad, volvió al fútbol profesional y Deportivo Pereira le abrió las puertas para disputar el Torneo Clausura del 2024.

En una charla con El VBar a mediados de año, Uribe indicó que su regreso se había dado porque no estaba del todo seguro en dejar el fútbol. “Venía tranquilo con la decisión que había tomado, pero un par de meses para acá, me volvió a generar esa nostalgia, ese deseo de competir más que todo, eso es lo que me ha movido para tomar la decisión de volver y la oportunidad de hacerlo en la ciudad de donde soy y en la que he pensado radicarme. Se juntaron muchas cosas que hicieron que ese fuego interior se encendiera nuevamente. No era solo desearlo, sino que se me dio la posibilidad, gracias a don Álvaro y a la institución, de volver y representar estos colores”, dijo al respecto.

Sin embargo, no terminó siendo del todo positivo el regreso a las canchas para el delantero de 36 años, quien muy probablemente decida poner fin, de manera definitiva, a su carrera. Con el Pereira, disputó 6 partidos (406 minutos) y convirtió un gol.