Veedora de salud denuncia que deudas de la Nueva EPS han cancelado cirugías en Medilaser

Tunja

La crisis en el sistema de salud de Boyacá se agudiza debido a las crecientes deudas que varias EPS, especialmente Nueva EPS, mantienen con instituciones de salud del departamento. La veedora de salud, Nubia Estupiñán, ha alertado sobre la gravedad de la situación, informando que estas deudas han llevado a la cancelación de servicios esenciales y cirugías en la Clínica Medilaser, uno de los centros médicos más importantes de la región.

“Nos preocupa profundamente la cancelación de varios servicios y cirugías en la Clínica Medilaser. Nueva EPS tiene deudas con esta institución desde hace más de seis meses, lo que afecta la prestación de servicios que son esenciales para todos los boyacenses”, declaró Estupiñán en una entrevista para Caracol Radio.

Según la veedora, la situación ha alcanzado un punto crítico. “La clínica y su administración no han podido pagarle al talento humano, a los profesionales de la salud, quienes son fundamentales en especialidades como electrofisiología y cirugía vascular, únicas en Boyacá. Al no tener insumos, los médicos no pueden trabajar y la clínica se ha visto obligada a suspender procedimientos”, explicó.

La suspensión de cirugías vitales, especialmente en áreas como la cirugía vascular, preocupa no solo por la urgencia de estos procedimientos, sino también porque afecta a pacientes con condiciones crónicas que dependen de una atención oportuna. “Ayer se cancelaron entre 15 y 16 cirugías. Esta situación es insostenible. Los médicos no pueden seguir trabajando sin recibir pago, y las deudas están impidiendo que los insumos necesarios lleguen a tiempo”, agregó Estupiñán.

La situación ha sido informada a la Superintendencia de Salud a nivel nacional, pero la respuesta de las EPS sigue siendo insuficiente. Estupiñán hizo un llamado urgente a Nueva EPS y a otras entidades responsables para que se pongan al día con los pagos y así evitar que más pacientes se vean afectados.

“La Clínica Medilaser atiende a todo el departamento de Boyacá, y es crucial que los servicios se reanuden lo antes posible. Las cirugías deben realizarse a tiempo, especialmente en un departamento donde hay una alta incidencia de enfermedades crónicas”, concluyó la veedora.