Tribunal regresaría control del Presupuesto Participativo a JAL en Medellín

Medellín, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia anularía algunas disposiciones del Acuerdo Distrital y del Decreto Distrital que regulan la destinación del Presupuesto Participativo en Medellín, eliminando funciones al Consejo Comunal Corregimental de Planeación (CCCP), según un fallo que se habría filtrado en los últimos días.

El fallo de segunda instancia afirmaría que las disposiciones anuladas generaban infracciones a normas o estaban fuera de competencia, específicamente en los artículos 43 (inciso segundo) del Acuerdo 28 de 2017, y los artículos 24, 25 y 29 del Decreto 0697 de 2017, todos expedidos por el municipio de Medellín. El Tribunal consideraría que estas normas vulneraban la autonomía de las Juntas Administradoras Locales (JAL), un principio protegido por la Constitución y las leyes colombianas.

Aunque se filtró un documento que sería el fallo del Tribunal, este sería emitido oficialmente la próxima semana.

¿Qué es el Consejo Comunal Corregimental de Planeación (CCCP)?

Los Consejos Comunales Corregimentales de Planeación están integrados por representantes de diferentes sectores del territorio, como culturales y deportivos, además de los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Los representantes que no forman parte de las JAL son elegidos en votaciones populares, pero no se consideran funcionarios, por lo que no están sujetos a control disciplinario.

Con esta decisión, según estimaron fuentes de Caracol Radio, la ejecución del PP continua con toda normalidad, sin embargo los CCP, ya que l no tienen una norma que les reglamente y la creación de esto no es potestad del concejo y la administración.

La Alcaldía de Medellín informó que se pronunciará la próxima semana, debido a que el falló aún no ha sido publicado oficialmente, pese a que ya se habría filtrado y entregará una interpretación del alcance de este, con el objetivo de que los recursos sean invertidos con la mayor transparencia posible.