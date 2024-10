Santa Fe regresa al triunfo ante Chicó y se pone a tiro del liderato

Independiente Santa Fe volvió a ganar en la Liga colombiana luego de tres empates consecutivos. El equipo bogotano se impuso 3-1 ante Boyacá Chicó en el juego que estaba aplazado por la fecha 9, llegó a 25 puntos y se puso a tiro del primer puesto, con una unidad menos que América y Once Caldas, que tienen 26.

Pablo Peirano volvió a alinear como titular a Omar Albornoz, quien se había perdido los últimos dos partidos por una viral. Asimismo, el técnico uruguayo regresó a la titular a Iván Scarpetta, quien por decisión no estuvo desde el inicio en el juego contra Águilas Doradas el fin de semana.

El partido, en gran parte, tuvo una dinámica en la que el cuadro Cardenal propuso condiciones y el conjunto boyacense se replegó, haciendo por momentos una línea hasta de seis defensores. No obstante, no parecía una defensa muy confiable, pues sobre el minuto 16 llegó una acción en la que Omar Albornoz centró desde la izquierda, pero el balón se merodeó toda el área y no fue conectado.

Chicó abrió el marcador; Scarpeta lo igualó

Sobre el minuto 19 de partido, Jonathan Herrera recibió una habilitación con la que le ganó la espalda a Elvis Perlaza por el sector izquierdo. Llegó a línea de fondo y luego lanzó un centro a media altura que conectó de primera intención de pierna derecha Wilmar Cruz para vencer al arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

Sin embargo, cuatro minutos más tarde, llegó el empate del equipo León. Luego de un cobro de tiro libre desde la izquierda, el balón llegó hasta el sector derecho, pero Elvis Perlaza no la dejó escapar y, sin marca, envió un centro que conectó de cabeza Iván Scarpeta para igualar el compromiso.

Rodallega-Mosquera, la dupla de la victoria

Para el segundo tiempo, el técnico Pablo Peirano decidió darle ingreso a Santiago Mosquera en lugar de Edwar López y Agustín Rodríguez en reemplazo de Jhojan Torres. Entendió el entrenador uruguayo que necesitaba un jugador diferencial que pudiera generar espacios para romper la defensa rival.

Al 60′ llegó el 2-1. Luego de una buena asociación desde la izquierda, Hugo Rodallega, flotando en el centro del campo, filtró un balón para Harold Santiago Mosquera, quien le ganó la posición dentro del área al defensor y luego definió por encima de la humanidad del arquero Emiliano Denis.

Diez minutos más tarde, con un Chicó partido, Mosquera atacó por sector derecho y luego dejó para Rodallega, quien esperó a que Harold Santiago avanzara más por el carril y se la devolvió. El marcado con el número 23 encaró hacia el centro y luego sacó un disparo a colocar imposible para el portero uruguayo, poniendo así el 3-1 definitivo en el encuentro.

Con este doblete, Mosquera llegó a seis anotaciones en la Liga, llegando a los primeros puestos de la tabla de máximos goleadores. Por su parte, Hugo Rodallega completó su cuarto pase gol en el campeonato.

El próximo juego de Santa Fe será ante Patriotas en calidad de visitante, mientras que Boyacá Chicó visitará a Jaguares de Córdoba.