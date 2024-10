Reforma laboral podría aumentar costos en el sector de seguridad privada un 23%

El sector de seguridad y vigilancia privada enfrenta un panorama incierto debido a la posible aprobación de la reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso de la República. De acuerdo con proyecciones del gremio, esta reforma podría incrementar los costos laborales en un 23%, lo que generaría un fuerte impacto económico en el sector.

Uno de los puntos críticos que se abordarán es la preocupación de los empresarios del sector por el impacto que tendría la reforma en la creación de empleo formal. Los gremios advierten que modificaciones como la ampliación de la licencia de paternidad y el aumento de recargos dominicales, festivos y nocturnos representarían un desafío para la sostenibilidad de las empresas, las cuales ya están ajustándose a la reducción gradual de la jornada laboral ordinaria establecida por la Ley 2101 de 2021.

Rodolfo Tamayo Neira, presidente de ANDEVIP, explicó que el sector genera cerca de 420.000 empleos formales, siendo una fuente importante de trabajo para jóvenes, mujeres cabezas de familia y personas con discapacidad. “Cualquier incremento en los costos laborales afecta la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo la generación de nuevos empleos”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Lara, presidente de ACES, hizo un llamado al gobierno para que se abran mesas de diálogo que permitan ajustar las reformas a las particularidades del sector. “El equilibrio entre políticas laborales y la realidad del sector es crucial para evitar un aumento de la informalidad y garantizar la seguridad nacional”, señaló.

Nicolás Botero Páramo, presidente ejecutivo de FEDESEGURIDAD, destacó que el principal reto es que las políticas laborales no incrementen la informalidad ni afecten directamente a los trabajadores. Según Botero, las empresas podrían verse forzadas a reducir puestos de trabajo si no se ajustan las reformas.

Este tema será uno de los ejes centrales de la II Cumbre Global de Seguridad, que se llevará a cabo en Bogotá el próximo 24 de octubre. El evento, bajo el lema “Más Unidos por la Sostenibilidad”, está organizado por BASC Colombia, junto con la Asociación Nacional de Entidades de Vigilancia Privada (ANDEVIP), la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad (ACES) y la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FEDESEGURIDAD).