Medidas de reparación colectiva se han cumplido en un 93%: víctimas de Mampuján

La llegada por primera vez del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, fue considerada por la comunidad del corregimiento de Mampuján del municipio de María La Baja, Bolívar, como una oportunidad que los procesos de reparación colectiva que todavía se encuentran detenidos puedan avanzar.

“La justicia es de difícil acceso. El hecho de que se visibilice el Museo de Artes y de Historia de Mampuján es una oportunidad para María La Baja y los Montes de María, creemos que los procesos de justicia que están detenidos o represados no permiten el desarrollo y esperamos que con la visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia se puedan destrabar”, expresó Gabriel Pulido, líder representativo de Mampuján.

De acuerdo con el líder social, las medidas de reparación colectiva de esta comunidad se han cumplido en un 93%. Pulido explicó que todavía faltan algunos aspectos consignados en la sentencia como la construcción de la iglesia cristiana y el cementerio.

“Hay dos medidas de reparación que son muy significativas ordenadas en la sentencia que son la construcción de la iglesia y el cementerio. El tema del cementerio no es un dato menor puesto que somos una comunidad afrodescendiente que tiene una relación muy fuerte con nuestros difuntos. El hecho de no tener cementerio no nos permite visitar la tumba y tener esa conexión y relación de duelo. La iglesia cristiana ha tenido muchos obstáculos, no obstante, creo que el acceso a la justicia nos puede dar la posibilidad de que se implementen estas medidas que faltan”, manifestó.

Gabriel Pulido, líder representativo de Mampuján, también manifestó que entre las medidas de reparación que faltan por cumplir se encuentran los pagos de indemnizaciones a 32 víctimas del conflicto.

“Hay una serie de personas que, aunque están en la sentencia no han podido recibir pagos de indemnizaciones porque fallecieron en el proceso y cuando salió el fallo no pudieron hacer efectivo el cobro. Tenemos 12 años en esta situación”, aseveró.

Esta comunidad fue reubicada en un terreno ubicado en el sector La Curva, en pleno casco urbano del municipio de María La Baja, que ha sido bautizado como el ‘Nuevo Mampuján’.

“Tenemos un Viejo Mampuján donde hay un plan retorno con unas 80 familias que regresaron a sus tierras. Ahí hay unas situaciones que se tienen que revisar, por ejemplo, la vía de acceso no se encuentra en condiciones dignas”, concluyó Galindo.