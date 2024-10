En Quimbaya, Quindío habrá plantón contra el maltrato animal y la violación de perros

ARMENIA

En el municipio de Quimbaya en el Quindío hoy habrá plantón de varios ciudadanos y animalista debido a denuncia que una perrita fue violada por una persona que sigue en las calles.

El plantón está programado para las 4 de la tarde en el municipio luz del Quindío.

Sandra Estrada animalista de Quimbaya indico “Realizaremos un plantón que va a salir del CAI de la ciudadela porque tenemos una problemática impresionante en el municipio de maltrato, abandono, violaciones, la semana pasada nos violaron una perrita y el violador sigue en la calle entonces, pues queremos hacer la manifestación a ver si nos escuchan, porque la administración municipal no se ha hecho presente.

Y agregó “niña fue violada a la semana pasada y aquí no pasó nada, el presunto agresor sigue libre en las calles, porque no se encontró en el acto, no se encontró en flagrancia, como ella muchos animales, han sido maltratados en el municipio de Quimbaya, hace unos 20 días ocho gatos fueron asesinados envenenados en el barrio El Cincuentenario y tampoco pasó nada, tenemos casos de abandono de maltrato, violaciones envenenamientos, casos diarios en el municipio y no pasa nada,

Plantón contra el maltrato animal en Quimbaya, Quindío

Estamos convocando para hacer un plantón que saldrá a partir de las 4 de la tarde del CAI de la ciudadela, queremos sentar un precedente, que sepan que los animales no están solos, que vamos a tratar de mejorar sus condiciones, necesitamos acompañamiento de todos, que sepan que somos muchos que defendemos los animales.

Plantón en Quimbaya, Quindío contra el maltrato animal. Foto. Cortesía ciudadanos Ampliar

: Perro murió por heridas con arma blanca en medio de una riña en Quimbaya