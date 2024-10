De terminarse el monopolio de aguardientes, la Nueva Licorera de Boyacá estaría en riesgo

Tunja

En la audiencia que se adelantó en la Corte Constitucional para escuchar a las partes involucradas en torno al monopolio de los aguardientes en los departamentos, participó el gerente de la Nueva Licorera de Boyacá (NLB), Juan Carlos Alfonso Cetina, para dar a conocer lo que pasaría si en el corto plazo se abren estas fronteras para la distribución de aguardiente sin restricciones para que las licoreras de otros departamentos ingresen al mercado boyacense.

Caracol Radio habló con el gerente de la NLB y expresó que “nosotros entendemos el crecimiento que ha tenido el aguardiente de Caldas en toda la nación y el posicionamiento que también tiene la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Los dos proponen que se acabe el monopolio y que todos los aguardientes puedan entrar a todos los departamentos de Colombia, situación que para nosotros no es mala, porque los productos que manejamos en el NLB son de excelente calidad (...) lo que sucede es que la capacidad financiera de estas licoreras es demasiado grande, frente a la nuestra, que recordemos desde el 2019, cuando el Tribunal Administrativo de Boyacá aceptó la nulidad a la concesión que se estaba llevando de los licores, nosotros como Gobernación entramos a operar con una empresa industrial y comercial del Estado con nuestro propio aguardiente”.

Manifestó el gerente que su preocupación no es que se termine el monopolio y que otros departamentos entren a competir con sus aguardientes en Boyacá, sino que aún no están preparados financieramente para poder enfrentarse a otros mercados nacionales. “Es decir, acá lo que puede estar sucediendo es que el pez grande se come al pequeño. Mientras que nosotros tenemos $ 4 mil millones al año para marketing y promoción para atender 123 municipios y producimos 1′200.000 unidades de aguardiente, por ejemplo la FLA ha llegado a 60 millones unidades, lo que se refleja en grandes utilidades y de ahí que tendrán mucho más para marketing”.

Por la misma razón que no tienen esos recursos para poder hacer una inversión muy poderosa en los otros departamentos, es donde realmente sienten que están en desigualdad de condiciones, es decir, “nosotros en productos estamos preparados pero frente a la capacidad económica de ellos”, precisó Juan Carlos Alfonso Cetina.

Para las licoreras es claro que muy seguramente el monopolio se va a acabar en Colombia, pero lo que piden es que no sea pronto, “porque nosotros estamos a 3-4 años de llegar a tener unos recursos demasiado importantes para promoción, aumentaremos nuestras ventas y podremos salir a competir”, es lo que visualiza el gerente de la NLB. Asegura que en Boyacá no sienten temor frente a la calidad de sus productos, sino que tienen incertidumbre por la capacidad de atender a otros departamentos. No están en contra que se abran las fronteras, sino que se considere como en el caso de Boyacá, que lleva cinco años de creada la licorera, a pesar de que tiene 100 años de historia.

La Nueva Licorera de Boyacá genera 60 empleos directos y 300 indirectos, más de $ 70 mil millones que han sido transferidos a la salud, educación y deporte de los boyacenses, y $ 15 mil millones en utilidades.