Atlético Nacional: esto dijo Efraín Juárez ante los rumores de problemas en la interna

La jornada futbolera del lunes 9 de septiembre trajo un emocionante encuentro entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, clásico que dejó un polémico empate en el Atanasio Girardot. La acción que empeñó el compromiso la protagonizó el arquero Luis Marquinez, cuando quiso agarrar la pelota al borde del área y el juez central Mauricio Mercado terminó sancionando mano. Dicha acción terminó desencadenando el tiro libre que terminó en el empate vallecaucano.

Y es que en las repeticiones de la transmisión se observa que la pelota no sobrepasa la línea blanca, algo de lo que Mercado parece no haberse percatado y por consiguiente decretó tiro libre a favor de los visitantes. Claro está que Efraín Juárez, entrenador de Nacional, no utilizó esta polémica como excusa para justificar el resultado. El mexicano, visiblemente insatisfecho con el desempeño de su equipo, decidió convocar una larga reunión en el camerino, que se prolongó por más de una hora tras el pitazo final.

La expectación aumentó entre los medios y aficionados, ya que la rueda de prensa oficial fue cancelada mientras el plantel se mantenía encerrado junto al cuerpo técnico y el legendario Francisco Maturana. Esta inesperada decisión generó especulaciones sobre posibles problemas internos en el equipo, especialmente considerando que Nacional venía de un buen rendimiento en jornadas anteriores, incluyendo una contundente victoria 6-2 sobre Boyacá Chicó.

Así está la interna de Atlético Nacional

Al término de la extensa reunión, Juárez y el jugador Simón García salieron a ofrecer una charla informal a la prensa para explicar la situación. El técnico reconoció que el encuentro con los jugadores era necesario para abordar aspectos clave en el rendimiento del equipo, pero evitó dar detalles sobre lo conversado.

“Hay códigos y reglas, y lo que pasa en el camerino se queda ahí”, afirmó Juárez, restando importancia a las especulaciones sobre una posible crisis interna. Además, el entrenador asumió la responsabilidad por el empate, destacando que el problema no fue solo la jugada del empate, sino la falta de consistencia en el juego de su equipo. “No jugamos bien, y esa es la razón de la charla. Tenemos que evaluar qué hicimos mal y cómo mejorar”, sentenció.

Por su parte, Simón García, en representación del plantel, también desmintió cualquier rumor de un “camerino roto”. El jugador fue enfático en señalar que no hay tensiones entre los futbolistas y el cuerpo técnico, describiendo la relación con Juárez como cercana y paternal. García reiteró que la reunión se extendió más de lo habitual porque era una oportunidad para analizar con calma el rendimiento del equipo y recibir el apoyo de Maturana, pero aseguró que no hay conflictos internos.

Este empate deja a Nacional con sensaciones agridulces, ya que si bien sigue en la pelea por los primeros lugares, la falta de solidez en algunos aspectos del juego preocupa a la hinchada.