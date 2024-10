“La violencia contra las mujeres se está saliendo de control”: concejal Heidy Barrera

En diálogo con Caracol Radio, la concejal Heidy Barrera manifestó su profunda preocupación ante la alarmante ola de asesinatos de mujeres en el Atlántico, señalando que la situación se ha vuelto insostenible. Teniendo en cuenta que en lo que va corrido del año, van 54 mujeres asesinadas en el departamento.

Barrera expresó: “la verdad es que parece algo de no creer el año 2024 para la mujer en el Atlántico”. Además, señaló que “esta situación se le está saliendo de las manos a todo el mundo”, haciendo un llamado a las autoridades para que “aumente la efectividad en la implementación de programas de prevención y seguimiento de estos casos”.

Reunión con la policía

La concejal también compartió detalles de una reunión reciente con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Herbert Benavidez, en la que abordaron los esfuerzos realizados por la bancada púrpura, un colectivo de 12 mujeres concejales. Barrera solicitó acciones puntuales, destacando la falta de seguimiento y evaluación de los programas existentes en el distrito.

“Los programas se lanzan, pero no se les hace un seguimiento en una continuidad. No se revisan los indicadores de los resultados que estos proyectos deben dejar”, advirtió. Además, cuestionó el estado de dos proyectos anunciados como soluciones a la problemática de violencia contra las mujeres en Barranquilla. Según Barrera, existe una “desconexión” entre la implementación de estos programas y su efectividad, lo que ha llevado a que muchas iniciativas se queden solo en papel.

“No quiero pensar que estos programas se han quedado en nada, solo en una inversión. Esto nos cuesta, porque son gastos que asumimos como barranquilleros y que, a la larga, no tienen impacto, no se les hace seguimiento, y no terminan generando ninguna diferencia en la disminución de la violencia”, mencionó.

La concejal Heidy Barrera concluyó subrayando la necesidad urgente de que las inversiones realizadas en programas de prevención realmente se traduzcan en un impacto positivo en la reducción de homicidios y maltrato hacia las mujeres en el Atlántico.