Estamos en alerta y seguimos en crisis, no podemos relajarnos: Acueducto por racionamiento

Noticia en desarrollo...

En Caracol Radio estuvo Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá conversando sobre la situación actual del suministro de agua en la capital. La experta indicó que pese a las lluvias los ciudadanos no deben relajarse. “Estamos en alerta y seguimos en situación de crisis, no nos podemos relajar. Yo sé que cuando llegan las lluvias se piensa que nos podemos relajar, pero no. Llevamos toda la semana del 43,3% del llenado del sistema Chingaza.”