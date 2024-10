Escándalo en el fútbol: dos árbitros colombianos estarían implicados en amaño de partidos

Las apuestas ilegales siguen siendo uno de los peores males que tiene el deporte, aunque parece que el fútbol es uno de los más permeados. En Colombia, si bien no se han comprobado implicaciones directas entre los protagonistas del espectáculo con este mundo, sí hay pesquisas de eventuales hechos irregulares en el país respecto a este tema.

Ahora salió a la luz una revelación que hizo el empresario William Pereira Rogatto, acusado de apuestas ilegales y uno de los grandes responsables de manipulación de resultados en Brasil, durante su declaración ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas en el Senado brasileño. Allí, confesó haber adulterado resultados en el campeonato de ascenso brasileño de 2024.

En medio de su declaración, indicó que al menos dos árbitros de la primera división del fútbol colombiano trabajaron para él. Si bien no dio los nombres, describió el tipo de solicitudes que les hizo antes de los partidos a los jueces a cambio de un pago que podría ir hasta los cuarenta millones de pesos colombianos.

“Un árbitro hoy gana alrededor de R$ 7.000 por partido. Le pagué R$ 50.000. ¿No les parece raro que un árbitro vaya al VAR y pite penalti, aunque el VAR esté hablando? De hecho acabo de jugar un partido en Colombia, en primera división, aquí tengo videos de los dos árbitros que trabajaron para mí en Colombia”, dijo Pereira Rogatto.

Asimismo, manifestó que se aprovecha del mal pago de los árbitros para convencerlos de prácticas irregulares. “El árbitro gana poco. Entonces el detonante del fútbol está en la mafia, la federación y la CBF . ¿Crees que un árbitro, con la responsabilidad que tiene, gana R$ 6.000... Claro que voy a llegar hasta él: ‘Firma un penalti, dale una tarjeta a tal y tal y te daré 50.000 reales’ ¡Lo siento, hermano! Es tan simple. No puede ver quién no lo querría. ¡No necesito hablar aquí, es tan descarado! Es tan feo, que como no pasa nada y el sistema no hace nada, lo deja ir...”, agregó.

🚨 TREMENDA REVELACIÓN 🚨



William Rogarte, empresario acusado en Brasil por manejar un esquema ilegal de apuestas deportivas, confesó hoy ante la CPI en el senado de Brasil que hace poco dos árbitros de la primera división en Colombia trabajaron para él, dice que tiene vídeos. pic.twitter.com/DnBMvjCWxd — Alejandro Gamboa (@AlejoGamboaJ_) October 9, 2024

Entretanto, el brasileño manifestó que, en caso de contar en el senado todo lo que sabía sobre la red de apuestas ilegales, su seguridad se vería afectada, por lo que le ofrecieron un programa de protección incluido en el acuerdo de culpabilidad

Jugador de Envigado estaría implicado en incidir en resultados

Recientemente, se reveló que un jugador de Envigado estaría siendo tentado de perjudicar los resultados de su equipo. El propio club lo confirmó en un comunicado y aseguró que realizarán las correspondientes acciones legales en aras del juego limpio.

“Envigado Fútbol Club S.A. ha obtenido información sobre el intento de incidencia en los resultados de las confrontaciones que tiene el plantel profesional en el rentado colombiano, utilizando para tal fin ofrecimientos económicos a los jugadores, para que tengan conductas contrarias a la ley y a la ética competitiva”, indicaron.