34 niños de Cartagena que hacen parte de ‘Ruta del Saber’ tuvieron un día de aprendizaje

Cartagena

Con el fin de seguir demostrando que el aprendizaje va mucho más allá de las aulas, la Ruta del Saber se sigue extendiendo. En esta oportunidad fueron 34 niños, niñas y adolescentes que adquirieron conocimientos sobre empresas, cultura, medio ambiente, emprendimiento e historia.

Se trata de un innovador proyecto liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena en alianza con ACD Consultores, con el objetivo de potenciar las enseñanzas en menores entre 9 y 13 años.

“Continuamos con esta Ruta del Saber que, más que una aventura, es un aprendizaje para los niños y niñas. La idea es que adquieran esos conocimientos a través de la experiencia, de la vivencia”, señaló Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

La primera parada de la ruta fue la planta de tratamiento de Aguas de Cartagena, ubicada en el barrio El Paraguay, donde los niños conocieron sobre el servicio de agua y cómo pueden contribuir a la transformación ecológica mediante el buen uso del recurso.

“El concepto de la Ruta del Saber conecta porque la transformación se logra con educación; si no educamos y si no empezamos con los niños que son la semilla del futuro, si no empezamos a actuar, en un tiempo no podremos garantizar la vida de las futuras generaciones”, afirmó Elizabeth Rugeles, coordinadora de gestión social Aguas de Cartagena.

Los participantes hicieron un recorrido por la planta y conocieron todo el proceso desde que el agua es captada, potabilizada y distribuida a los hogares.

Posteriormente, la ruta tuvo un componente cultural y la siguiente parada fue en el Teatro Adolfo Mejía. Ahí conocieron la historia de la edificación, disfrutaron de teatro y la interpretación de una pieza musical de piano.

Gabriela Pupo Sepúlveda, participante de la Ruta del Saber, fue una de las niñas que disfrutó de las presentaciones. “Espectacular porque estuvimos en el teatro y todo estuvo súper lindo, nos mostraron culturas impresionantes, nos contaron cosas que yo no sabía y aquí en la ruta aprendemos demasiado”.

El día finalizó con una visita al Parque Espíritu del Manglar, donde realizaron actividades con la Escuela de Gobierno y aprendieron sobre la historia de las estatuas que adornan en el lugar.

Sobre la Ruta del Saber

Cada uno de los participantes de la Ruta del Saber fue seleccionado por su destacado rendimiento en áreas como el arte, la cultura, el deporte y el liderazgo; además representan a diversos barrios de Cartagena como Mandela, Zaragocilla, Olaya, Canapote y muchos más.

El primer recorrido de la ruta se hizo a finales de agosto en Medellín, una ciudad reconocida por su enfoque en la innovación y la transformación social. Este proyecto continuará en Cartagena con la realización del primer foro para niños, niñas y adolescentes, demostrando que el aprendizaje va mucho más allá de las aulas.