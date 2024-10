Movilizaciones en Boyacá, docentes y estudiantes del SENA exigen soluciones

Boyacá

Estudiantes e instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Tunja se movilizaron para exigir respuestas a los múltiples problemas que afectan a la institución. La protesta, liderada por el docente Juan Sánchez, busca visibilizar la falta de recursos, demoras en la ejecución presupuestal y una gestión deficiente por parte de la dirección general, encabezada por el doctor Jorge Eduardo Londoño.

“Estamos emprendiendo acciones para reclamar una solución de fondo a nuestra atomización y desfinanciamiento. Atendemos una convocatoria nacional del sindicato de empleados públicos del SENA, porque nuestro paisano, el doctor Jorge Eduardo Londoño, lleva más de dos años en la dirección y hemos visto una total desadministración, un aumento de la politiquería y la interinidad en las direcciones territoriales y centros de formación”, afirmó Sánchez, refiriéndose a los 33 centros regionales y más de 500 instalaciones a nivel nacional que, según él, han sufrido un grave deterioro.

Uno de los puntos más críticos que denunciaron los manifestantes es la baja ejecución presupuestal. “El año pasado dejamos de ejecutar un billón de pesos, y este año estamos en las mismas condiciones. Se cerró el contrato con Telefónica, lo que redujo de 10 a solo 3 o 4 computadores por grupo de formación. Muchos laboratorios se han quedado sin equipos, afectando la calidad de la enseñanza en áreas como soldadura y sistemas”, añadió el docente.

En cuanto a la situación específica en Tunja, Sánchez destacó que los problemas con las sedes han sido constantes. “Actualmente, atendemos a más de 4500 aprendices en tres jornadas, pero las instalaciones son insuficientes. El proyecto de habilitar el antiguo terminal de transporte como una nueva sede se ha desdibujado. Inicialmente, se proyectaban 12,000 metros cuadrados de construcción, pero ahora solo se aprobaron 3,000. La inversión inicial era de 60 mil millones de pesos, y apenas se han aprobado 4 mil millones para este año, lo que no es suficiente”, denunció.

Además, el docente expresó su frustración por la falta de avances en otros proyectos de infraestructura. “Prometieron nuevas instalaciones en gastronomía y otras áreas, pero ni siquiera se han realizado los estudios y diseños. Mientras tanto, seguimos operando en sedes alquiladas a la curia y Santa Clara, donde las condiciones no son las mejores, y pagamos 60 millones mensuales en arrendamientos”, explicó.

La movilización de hoy no solo se desarrolló en Tunja, sino también en otras ciudades de Boyacá, como Sogamoso y Duitama. “Estamos proyectando otras movilizaciones en el futuro. Aprovechamos para invitar respetuosamente al doctor Londoño a que nos visite. Han pasado más de dos años y medio y no ha venido a ver cómo funcionamos ni qué dificultades enfrentamos. Es inconcebible que haya recorrido el resto del país, pero no haya visitado su Tunja querida”, concluyó el docente Juan Sánchez.