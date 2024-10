El daño ambiental del que señalan a Cenit, filial de Ecopetrol en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

La comunidad del sector Morro Caliente de la vereda Calderón en Puerto Boyacá se organizaron y crearon la Asociación Dignidad Agropecuaria para exigir respuestas y soluciones a los problemas que les está generando la ocupación del cauce del Río Magdalena, permiso otorgado por Corpoboyacá a la empresa Cenit, filial de Ecopetrol que se encarga de la logística y transporte de crudo.

El líder social de la vereda, José Luis Yepes relató el drama que están viviendo él y otras 25 familias que lo perdieron todo por estas obras.

“Corpoboyacá le dio permiso para intervenir un brazo del río Magdalena, le dieron el permiso para hacer un dique sumergido, pero no hicieron un dique sumergido, hicieron una represa con la cual secaron el brazo del río Magdalena, inundaron una isla que tiene más de 40 años, donde 26 familias sacamos de allí los alimentos, cultivos de plátano, limón, cacao”.

Esta fue la aprobación de Corpoboyacá Ampliar

Recordó lo que pasó una vez se creció el río. “Con una sola crecida del río se represó, lo devolvió, acabó con 15 hectáreas de la isla, se la llevó totalmente, inundó el resto de los terrenos, acabando con plátano, hay 26 familias aguantando hambre se les ha informado, se les ha dicho, los hemos llamado a hacer una conciliación en la Cámara de Comercio y nos dicen, nosotros no tenemos nada que hacer, nosotros somos una empresa pública del Gobierno y hagan lo que ustedes quieran hacer”.

Los cultivos se han inundado por lo que ha hecho Cenit Ampliar

Les rogaron que no hicieran esos trabajos, pero nunca los escucharon. “En el nombre de Dios les dije no hagan esa represa y, mire el daño que nos van a hacer y pasaron por encima de todo. Desafortunadamente este es el momento ni un vaso de agua, ni la alcaldía municipal de Puerto Boyacá, ni el concejo municipal, ni Gestión del Riesgo han sido capaces de ir a mirar este daño”.

El señor José Luis Yepes describió el daño ambiental que han provocado. “Secaron el brazo del río Magdalena por donde había navegabilidad, se pescaba, había babillas, garzas, había reptiles y este es el momento en que nadie absolutamente nadie nos oye”.

Hizo un llamado a que aprovechando la Cumbre Mundial de Biodiversidad se conozca esta denuncia. “En la COP 16, donde se habla de las fuentes hídricas y la empresa Cenit acaba con las fuentes hídricas y nadie absolutamente nadie hace nada. Yo quiero solicitarles a las entidades que puedan escuchar este mensaje, por Dios háganlo saber, yo sé que la empresa, la gerencia de Cenit, de Ecopetrol no saben lo que está sucediendo, que el presidente de la República, Gustavo Petro no sabe lo que está sucediendo”.

¿Hace cuánto empezó la emergencia?

El relato de José Luis Yepes da cuenta de que desde el mes de mayo cuando hubo una inundación, empezó la tragedia. “Ya llevaban un año de estarlo construyendo y nosotros les paramos muchas veces ese trabajo. Les decíamos no lo hagan, no lo construyan, hagan otra cosa diferente si es lo que ustedes quieren, disque para salvaguardar la erosión de la planta Vasconia. Nosotros tenemos los estudios que ellos realizaron para supuestamente mirar si ellos podían hacer o no ese dique sumergido, estudios que dicen que la plana no ha estado en riesgo por erosión”.

Qué ha pasado en las reuniones con Cenit

Asegura que en varias reuniones con la empresa nunca han respondido por los daños. “Nosotros hemos tenido 3 conciliaciones para decirles que miraran qué iban a hacer con nuestra gente, qué iban a hacer con nosotros, qué iban a hacer porque acabaron con nuestros cultivos y no tenemos de dónde sacar comida para nuestras familias, para la educación de nuestros hijos y no quisieron conciliar, que demandarán en el Contencioso Administrativo que hicieran lo que quisieran, que ellos no tenían nada que ver con eso, que era la empresa Ismocol y esa empresa dijo que ellos construyeron lo que contrató Cenit”.

¿Qué dice la autorización de Corpoboyacá?

La resolución de Corpoboyacá “por medio de la cual se otorga un permiso de cauce y se toman otras determinaciones”, fue firmada el 8 de noviembre de 2022 por Sonia Natalia Vásquez Díaz, Subdirectora de Ecosistemas y Gestión Ambiental.

Autoriza a “Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., para la ejecución de actividades de construcción de un dique sumergido con una altura de 1,20 metros y conformación de manto de saco suelo alrededor de la estructura que evite procesos erosivos, sobre la fuente hídrica denominada “Brazo del Río Magdalena”, punto localizado en la vereda Calderón del municipio de Puerto Boyacá

El titular, dice la Resolución, “debe ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas, y aplicar sus fichas de manejo ambiental para cada una de las etapas constructivas del dique sumergido”.

El permiso fue otorgado por 18 meses desde el 28 de septiembre de 2022 para la ejecución de las actividades constructivas, y de manera permanente durante su vida útil.

La empresa Cenit deberá sembrar 498 árboles en la zona de protección y recarga hídrica de la Cuenca del Río Magdalena y áreas ambiental del municipio de Puerto Boyacá, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por 3 años.

El titular del permiso será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de las obras y en caso de encontrarse fallas o daños, éste será el responsable de realizar las reparaciones correspondientes.

Advierte en el Artículo 11 la Resolución de Corpoboyacá que, “los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras serán responsabilidad exclusiva del titular del permiso de ocupación de cauce”, aquí cabría su responsabilidad por las pérdidas que ha denunciado la comunidad.

¿Qué ha hecho Corpoboyacá?

Según la comunidad, absolutamente nada. “Nosotros los invitamos a que vinieran, hicieran una inspección de lo que había hecho Cenit en el río, ellos vinieron porque nosotros los llamamos porque ellos tenían que haber venido durante todo el año y estaban haciendo esa represa más de un año haciendo la represa debían haber venido a mirar qué es lo que estaban haciendo y no lo hicieron, vinieron porque ahora se presentó ese daño y nosotros les pedimos que vinieran a hacer una inspección de lo que había sucedido”.

Ampliar

Ampliar

¿Qué es la Planta o Estación Vasconia?

Es el sitio donde reciben todos los crudos que llegan de todo el país, de donde hay producción de crudo, envían ese crudo por el por oleoducto, eso es lo que hacen, es la encargada de ese oleoducto eso en gaseoductos de recoger ese crudo.

En la estación Vasconia convergen 3 compañías del Grupo Empresarial Ecopetrol: Ocensa, ODC y Cenit, cada una con sus propios activos en este complejo industrial.

Su ubicación geográfica permite recibir cerca del 70% de la producción nacional de crudo transportado por el segmento II de Ocensa, el cual tiene su origen en el Pie de Monte Llanero y se eleva a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar en su camino por la Cordillera Oriental para luego descender hasta el Magdalena Medio. Además, la cercanía de la estación al municipio de Puerto Boyacá le permite recibir el crudo del Alto Magdalena, de campos de producción cercanos como: Velázquez, Palagüa, Teca, Jazmín, entre otros, y de diferentes partes del país a través de su descargadero de carrotanques.

La estación puede rebombear o almacenar hasta 940.000 barriles de crudo y se pueden hacer envíos a la refinería de Barrancabermeja y al Terminal Marítimo Coveñas para su exportación o despacho a la Refinería de Cartagena.