¿Cuánto cuesta ir de Riohacha a Mayapo? Una de las playas más lindas de La Guajira

Cerca al municipio de Riohacha a aproximadamente media hora en carretera, se encuentra el corregimiento de Mayapo, el cual hace parte de la jurisdicción del municipio de Manaure; este conforma la lista de los 9 corregimientos de La Guajira. Recibe su nombre de la lengua Wayunnaiki, lo que se traduce como “lugar donde hay mucha arena”.

El ingreso al Mayapo es facilitado desde el aeropuerto de Riohacha, Almirante Padilla o por tierra, siendo de igual forma un recorrido de fácil acceso y costos bajos. Actualmente, la economía del corregimiento se basa en el turismo; aunque la realidad de la región y el entorno ambiental es que a las personas aún no les es implementada la conciencia ecológica para estos ecosistemas.

Esto es lo que tendría que gastar para conocer Mayapo.

¿Cuánto cuesta ir a Mayapo?

Mayapo es una de las playas preferidas por los turistas y viajeros para conocer La Guajira; un lugar de arenas blancas y aguas cristalinas con visos verdes y aguamarinas, ideal para descansar y permitirse ser abrazado por el encanto del lugar.

Si piensa viajar por tierra podría durar de 28 a 60 minutos de recorrido. Igualmente, puede recurrir a tomar un taxi, vehículo privado o transporte público; el detalle es que los taxis suelen cobrar alrededor de $80.000 pesos aproximadamente, por lo que, si lo que quiere es economizar puede tomar un bus intermunicipal por más o menos $7.000 pesos.

¿Qué hacer en Mayapo?

Si usted está en busca de relajación, visitar Mayapo durante un fin de semana será suficiente, pero si planea explorar diversos sitios que se encuentran allí, puede quedarse durante una semana. Para la comida, el corregimiento ofrece una amplia variedad de restaurantes que ofrecen comida excepcional, como:

El Proveedor: mariscos y carnes.

mariscos y carnes. Las Brisas: pescados y mariscos.

pescados y mariscos. Sabor Wayúu: cocina Wayúu.

Tips básicos

Use elementos y productos para el sol, y repelente para evitar ser picado por insectos.

Lleve consigo suficiente dinero en efectivo, en Mayapo no hay cajeros automáticos.

Indague sobre los costos previo a tomar algún servicio.

¿Cómo es la cultura en Mayapo?

Los hombres de esta comunidad se dedican a la pesca por ser de la costa, a ellos se les llama “apalainchi” y dentro de la cultura Wayúu suelen ser un poco despreciados, pues no se cree que tengan riquezas solo por no dedicarse al ganado; sin embargo, los hombres pescadores sostienen que el mar es una fuente increíble de recursos y, a veces para la dote en dinero cuando no tienen los chivos necesarios. La ubicación de la comunidad de Mayapo es un beneficio, pues genera fluidez para llevar a cabo todas las actividades de la comunidad, y allí también se encuentran las artesanas Mayaperas.

¿Qué planes se pueden hacer en La Guajira?