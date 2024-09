No se puede bajar la guardia, las lluvias aún no son suficientes: Gerente EPQ, Quindío

Armenia

En el Quindío después de 15 días regresaron las lluvias, sin embargo, no es suficiente para recuperar el caudal de ríos y quebradas que están prácticamente sin agua por la sequía ¿Qué llamado está reiterando las autoridades?

Precisamente el gerente de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, José Alejandro Guevara, aunque destaco que regresaran las lluvias dijo que aún no es suficiente para aumentar los caudales de ríos y quebradas que surten los acueductos de municipios como Salento, Filandia y Circasia, por eso el llamado al uso racional del agua.

Gerente EPQ y las lluvias

Efectivamente el viernes tuvimos fuertes aguaceros especialmente en el municipio de Filandia, un poco menos fuerte en Quimbaya, Montenegro y Armenia con menos intensidad, estas lluvias sirve para bajar un poco las altas temperaturas, pero igual el sábado y el domingo hemos tenido lluvias, no muy fuertes, pero hemos tenido lluvias donde necesitamos que realmente llueva como en la zona norte del departamento del Quindío especialmente en los nacimientos o en el recorrido de las fuentes hídricas, donde nosotros abastecemos los acueductos especialmente de Salento Filandia y Circasia e insisto es muy importante que haya empezado, pues algo de lluvia, esto ayuda a menguar un poco las altas temperaturas,

Ya agregó “pero nosotros no podemos bajar en nuestra campaña de entender y de racionar como tal el recurso hídrico, recordar que el agua es para todos, recordar que cada gota cuenta, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestras campañas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, ya que para la recuperación como tal de nuestras fuentes hídricas nuestros ríos y quebradas necesitan lluvia constante, especialmente en la zona norte del departamento del Quindío.

Entonces la invitación para todos los nuestros usuarios y no solo nuestros usuarios, sino también los habitantes del departamento del Quindío es generar conciencia de no malgastar el recurso hídrico para que asimismo podamos nosotros como empresa prestadora de servicios también las otras empresas como como la EPA como EMCA y poder seguirnos con nuestra labor de optimizar y de prestar eficientemente los servicios públicos.

