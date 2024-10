Asertividad: lo que necesitan los sectores público y privado para construir confianza

En el desarrollo del panel “Empresarios y gobierno: ¿cómo fortalecer la confianza para crecer más?”, que tuvo lugar en el marco del Festival de las Ideas, de Prisa Media, expertos concluyeron que el llamado “Acuerdo Nacional” debe construirse a partir de actividades específicas que vayan sumando resultados.

Fabian Hernández, CEO Telefónica Movistar, expresó que hacer cambios reales implica pasar del conversar al hacer. “Tenemos que desarrollar proyectos ya”, puntualizó el ejecutivo.

A su llamado se sumó Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien manifestó que “no hay acuerdos si no hay confianza, y no hay confianza si no hay diálogo”.

Por su parte, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, enfatizó en que dicha discusión también debe llevarse a lo territorial. Para ella, de esta forma se logrará un acuerdo intersectorial “realista y leal con la ciudadanía”.

