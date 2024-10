Más de 80.000 hogares tendrán interrupción de acueducto en Medellín e Itagüí esta semana

Valle de Aburrá

Esta semana, EPM ha programado cortes en el suministro de agua en varias áreas del Distrito de Medellín y del municipio de Itagüí, con el objetivo de realizar labores de mantenimiento y actualización de las redes de acueducto.

Las actividades programadas incluyen la conexión de nuevas redes, trabajos con tuberías preaisladas y ajustes hidráulicos. Además, se llevará a cabo la limpieza de los tanques de almacenamiento de agua potable en los circuitos de Limoncito y Santo Domingo, una tarea que se realiza para garantizar la pureza del agua distribuida a hogares, comercios e industrias. Este proceso de lavado de tanques se debe realizar dos veces al año, según lo establecido por la normativa que regula la calidad del agua destinada al consumo humano.

Estas son las interrupciones programadas:

Distrito de Medellín

Entre las 7:00 p.m. del martes 8 de octubre y las 5:00 a.m. del miércoles 9 de octubre:

De calle 33 A hasta calle 34 B entre carrera 93 y carrera 110 A.

De calle 34 B hasta calle 36 entre carrera 96 y carrera 112 B.

De calle 34 DD hasta calle 39 BC entre carrera 112 B y carrera 116.

Incluye 7.675 usuarios de los barrios y sectores: Belencito, Betania, Corazón, Las independencias, Nuevos Conquistadores, Santa Teresita y Veinte de Julio.

Entre las 10:00 p.m. del martes 8 de octubre y las 4:00 a.m. del miércoles 9 de octubre:

De calle 52 entre carrera 18 y carrera 20.

De calle 52 hasta calle 56 entre carrera 19 y carrera 27 A.

De calle 52 hasta calle 53 entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 52 A hasta calle 57 entre carrera 32 y carrera 39.

De calle 57 hasta calle 59 A entre carrera 29 y carrera 39.

De calle 61 hasta calle 62 entre carrera 30 y carrera 31.

De calle 55 hasta calle 63 A entre carrera 39 y carrera 41.

De calle 58 hasta calle 64 entre carrera 41 y carrera 43.

De calle 59 hasta calle 63 A entre carrera 43 y carrera 46.

Incluye 15.184 usuarios de los barrios y sectores: La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión, Los Ángeles, Boston y Caicedo.

Entre las 10:00 p.m. del martes 8 de octubre y las 4:00 a.m. del miércoles 9 de octubre:

De carrera 46 hasta carrera 59 C entre calle 71 A y calle 63 A.

Incluye 10.140 usuarios de los barrios y sectores: Villa Hermosa, San Miguel, Manrique Oriental, Manrique Central No.2, La Mansión, La Ladera, Batallón Girardot y El Pomar.

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 9 de octubre y las 4:00 a.m. del jueves 10 de octubre:

De calle 84 A hasta calle 84 C entre carrera 31 A y carrera 31 B.

De calle 84 C hasta dalle 86 entre carrera 31 y carrera 31 AA.

De calle 86 hasta calle 86 AB entre carrera 30 y carrera 31 AA.

De calle 86 AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 89 hasta calle 89 A entre carrera 31 y carrera 34.

De calle 89 A hasta dalle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31 B y carrera 34.

De calle 91 A hasta calle 93 A entre carrera 31 B y carrera 32.

De calle 93 A hasta calle 100 B entre carrera 30 y carrera 37.

De calle 100 B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

De calle 102 hasta Calle 107 B entre carrera 28 y carrera 37A.

De calle 107 B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32 A.

De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 3.

De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28 E y carrera 30.

Incluye 15.506 usuarios de los barrios y sectores: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

Entre las 7:00 p.m. del jueves 10 de octubre y las 5:00 a.m. del viernes 11 de octubre:

De carrera 85 E hasta carrera 94 entre calle 56 A y calle 62.

De calle 62 hasta calle 65 entre carrera 98 y carrera 87.

De calle 65 hasta calle 77 entre carrera 88 y carrera 91.

De calle 77 hasta calle 83 entre carrera 82 y carrera 88.

Incluye 24.079 usuarios de los barrios y sectores: Fuente Clara, Robledo, Cucaracho, Palenque, Villa Flora, El Diamante, Bello Horizonte, Santa Margarita, Olaya Herrera, Santa Rosa de Lima y Blanquizal.

Municipio de Itagüí

Entre la 1:00 p.m. del domingo 13 de octubre y las 5:00 a.m. del lunes 14 de octubre:

De calle 23 hasta calle 31 entre carrera 40 y carrera 42.

Incluye 8.897 usuarios de los barrios y sectores: Camparola, El Palmar, Glorieta Pilsen, La Gloria (Itagüí) La Independencia, La Palma (Itagüí), Las Brisas (Itagüí), Las Margaritas (Itagüí), Las Mercedes (Itagüí), Monte Verde, Playa Rica (Itagüí), Cementerio Jardín Montesacro, San Isidro (Itagüí), San José (Itagüí), San Juan Bautista, San Pío X, Santa María La Nueva, Satexco y Zona Industrial No. 3 (Itagüí).

Por último, EPM agradece la comprensión por las interrupciones teniendo en cuenta que estas son fundamentales para mejorar la infraestructura y ofrecer un servicio de calidad.

