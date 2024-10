La demanda a Aquarela no fue rechazada, volveremos a presentar: Alcalde de Cartagena

Cartagena

El edificio Aquarela, que amenazaba con quitarle el título de Patrimonio de la Humanidad que tiene Cartagena, está a 5 pisos de desaparecer, así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad quien aseguró que la administración sigue en la lucha por salvarle el dinero a las víctimas del proyecto.

Dumek Turbay, le explicó a los cartageneros y al país que la demanda a Aquarela no fue rechazada, “volveremos a presentar”.

Además, reiteró que, Aquarela no tiene ninguna argumentación para contrademandar al Distrito.

“El juez en el procedimiento ha dicho señores esto no me parece corrijan y vuelvan a presentar. Nos comprometimos a salvarle el dinero a las víctimas de Aquarela”, dijo el alcalde.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mandatario sostuvo, “lo que nosotros queríamos era que nos autorizaran levantar el velo corporativo, para nosotros seguir persiguiendo a los promotores de Aquarela a que respondan a la gente. Es que hay unas víctimas, hay gente que pagó y no le han devuelto su plata. Olímpicamente le dijeron que pague el Distrito, que pague el Distrito”.

“Además la demanda no fue rechazada, el juez en el procedimiento de la demanda ha dicho señores esto no me parece, corrijan y vuelvan a presentar”, puntualizó.

Insistió, “es una demanda que estamos promoviendo para que se levante el velo corporativo y podamos perseguir los bienes de los promotores de Aquarela, porque nos comprometimos hacer todo lo necesario para salvar la plata de la gente”.

“Aquarela no tiene ninguna argumentación para contrademandar al distrito”, Aseguró.

En el auto emitido por el juez, se señaló que, “el documento presentado por el Distrito no especifica de manera clara los hechos y acciones que motivan la demanda”. El juez otorgó al Distrito un plazo de cinco días para subsanar los aspectos formales señalados.

Foto: Alcaldía Ampliar

AQUARELA DEJÓ DE SER UN PROBLEMA

Cartagena el año 2024 lo finalizará sin la polémica Torre Aquarela, el alcalde de la ciudad informó que el edificio dejo de ser un problema frente a la declaratoria de patrimonio de la ciudad.

“ya no tenemos problema, si nosotros quisiéramos construir allí una sede de la Alcaldía de 5 pisos no habría problemas porque ya no habría ninguna posibilidad de que eso ponga en riesgo nuestra declaratoria”, indicó.

Destacó Turbay, “va a haber una celebración de lujo, el Ministerio de Cultura está preparando una cosa de lujo el 2 de noviembre; era el compromiso de la ciudad frente a la defensa del patrimonio”.

Señaló, “yo creería que el 27 de octubre estamos piso 0, tenemos el lote totalmente limpio, y ese día le vamos a entregar a la UNESCO, al Ministerio de Cultura una obra que desapareció como obra pública”.

Recordemos que, la administración de Dumek Turbay presentó una denuncia penal por estafa masiva contra los promotores de Aquarela.

“Nosotros nos tomamos Aquarela. Hicimos una toma a través de Control de Urbano de las oficinas de Aquarela y recuerden que en la sede donde estaba Aquarela era la sede de 20 empresas más, una empresa extrañísima”, concluyó el alcalde de Cartagena.