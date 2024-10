En Armenia capturaron motociclista que al parecer embriagado atropelló y mató un peatón

ARMENIA

En Armenia, la Policía capturó a un motociclista que al parecer en estado de embriaguez atropelló y mató a un adulto mayor, las autoridades llaman la atención sobre el riesgo de mezclar alcohol y gasolina.

Los hechos se registraron sobre la media noche del viernes 4 de octubre en el barrio Miraflores cerca de la antigua estación del ferrocarril en la capital del Quindío.

Según la Policía, capturaron a un hombre de 51 años de edad que conducía la moto que atropelló a José Israel Gómez Londoño, un hombre de 73 años de edad que se encontraba en situación de calle y murió en el lugar de los hechos.

El accidente, clasificado como un “atropellamiento”, tuvo lugar cuando el victimario aparentemente en estado de embriaguez, conducía una motocicleta y perdió el control, impactando a Gómez Londoño, quien por la gravedad de las heridas falleció.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde se llevarán a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

La Policía hace un llamado a la ciudadanía para que se mantenga la precaución al conducir y se evite el consumo de alcohol antes de manejar.

Agencia Nacional de Seguridad Vial

El director de Coordinación Institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV Luis Yair Aguilar sobre el tema de los conductores borrachos señalo “el primer motivo de siniestralidad en Colombia obedece a la velocidad, pero cuando usted le mezcla velocidad más temas de alcoholismo o temas de mal comportamiento, pues digamos que esto es prácticamente el cóctel perfecto para que usted pueda tener un siniestro vial”

Y agregó “por eso que nosotros hemos venido acompañando a los diferentes organismos de tránsito desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial acabamos de terminar una capacitación que superó los 3.800 agentes de tránsito en todo el país, donde los capacitamos en uso de alcohosensores y en un diplomado de policía judicial, porque al final digamos que las acciones, por ejemplo de control en tema de alcoholes nos lleva a que los organismos de tránsito tengan la capacitación suficiente para poder generar un proceso contravencional, porque por ejemplo habla con los organismos de tránsito, ellos evitan hacer este tipo de procedimientos porque es un procedimiento que lleva varios pasos y que se deben desarrollar de la mejor manera para que ese proceso surta efectos porque al final entonces se ve que la prueba estuvo adulterada que no se tomó como era y que el proceso no termina bien.

Entonces desarrollamos esa capacitación de los agentes y venimos desarrollando diferentes estrategias enfocadas a que podamos tener un buen control y un buen comportamiento en los diferentes corredores nacionales.

El funcionario de la ANSV el mayor número de siniestros no se presentan las vías nacionales sino en las ciudades en la zona urbana y cuando uno por ejemplo revisa el tema de motociclistas pues es que la gente es su único medio de transporte cierto, entonces usted no puede llegar como entidad y eso es lo que hemos venido trabajando a generar un comparendo e inmovilizar la moto porque seguramente esa persona no tiene ni con qué pagar el comparendo, entonces yo creo que aquí tenemos que avanzar en poder generar las herramientas necesarias para que ellos tengan un buen comportamiento y de alguna manera ir generando esa formación para que tengan los diferentes documentos al día, tengan un casco reglamentario y cumplan con las normas de tránsito.

