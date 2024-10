Conozca los barrios que estarán sin luz en Barranquilla este domingo

La empresa Energía de Colombia ejecutará este domingo 6 de octubre trabajos al interior de la subestación El Río en el barrio Villanueva de Barranquilla, en inmediaciones del Corredor Portuario entre las 5:00 a.m. y las 10:00 de la mañana.

Para facilitar las obras por parte de Energía de Colombia, la empresa Air-e intervenida realizará una serie de maniobras en diferentes circuitos eléctricos con suspensiones en el suministro de energía.

Circuitos sin energía

CIRCUITO AMÉRICA RÍO: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Calles 41 a la 45 con las carreras 44 a la 46 en el barrio Rosario; Calles 30 a la 39 con las carreras 44 a la 46 en el barrio Centro; Carrera 46 entre las calles 37 a la 39 en el barrio Abajo.

CIRCUITO RÍO 11: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Calle 6 a la calle 29 desde la carrera 21 hasta la carrera 40 (Barrios: Centro, San Roque, Rebolo, Montes), sector Plaza del Pescado.

CIRCUITO AMÉRICA RÍO: de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Calles 41 a la 45, desde la carrera 44 a la 46 en el barrio Rosario; Calles 30 a la 39 con las carreras 44 a la 46 en el barrio Centro; Carrera 46, entre calles 37 y 39 en el barrio Abajo.

CIRCUITO RÍO 11: de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Sectores sin energía: Calles 6 a la 29, desde la carrera 21 hasta la carrera 40 (barrios Centro, San Roque, Rebolo y Montes); sector Plaza del Pescado.

CIRCUITO ZONA FRANCA: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Zona Franca, Villanueva y Centro.

CIRCUITO CENTRO: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Calles 17 a la 38, desde la carrera 33 a la 38 (San Roque); Calles 28 a la 37, desde la carrera 38 a la 44 (centro); Calles 6 a la 8, entre calles 41 a la 42D en Barranquillita.

CIRCUITO RÍO 10: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Zona Franca, Calle 30 a la calle 32, desde la carrera 30 a la carrera 42D en el centro.

CIRCUITO BELLAVISTA: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Calles 29 a la 35, con las carreras 42 a la 43 en el centro; Calle 30, entre carreras 41ª a la 43; Carrera 43, entre calles 6 a la 9 en Barranquillita y la carrera 43B entre las calles 6 y 9 en Barranquillita.

CIRCUITO RAYÓN RÍO: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Montecristo y Abajo.

CIRCUITO AUXILIAR 1: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: La Luz, Rebolo, Barranquillita (Calles 2 y 3 con las carreras 41 y 43); Calles 10 y 11 con las carreras 39 y 41 en el centro de Barranquilla.

CIRCUITO CERVECERÍA: de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. Sectores sin energía: Carrera 44 con la calle 7 y calle 10 con la carrera 38; Cervecería Águila.