Empresarios de Cúcuta en alerta por aumento de acciones extorsivas

Cúcuta

El sector empresarial de Cúcuta y su área metropolitana se encuentran en alerta por el aumento de las acciones violentas en contra de sus negocios con el fin de extorsionarlos.



Denuncian la presencia constante de integrantes de bandas criminales en sus negocios exigiendo altas sumas de dinero a cambio de no atentar en contra de los establecimientos.



“Los empresarios, microempresarios, emprendedores, están pasando por una situación muy compleja en la ciudad, que no es de hoy en día, sino de hace mucho tiempo, y hasta hoy no se da una solución por parte de la Alcaldía, de las entidades encargadas de esta situación, hemos sido víctimas, sabemos cuál es la situación, hay muchas bandas criminales en Cúcuta, en el departamento, teniendo en cuenta que somos ciudad fronteriza, lo que nos ha generado mucho estrés, mucho colapso en ese tema” dijo a Caracol Radio un empresario cucuteño.



Afirman que se ha evidenciado significativamente la disminución en llegada de inversionistas a la ciudad.



“Me he sentado con muchos grupos empresariales y tienen temor de seguir invirtiendo, tienen temor donde viven y donde están ubicados sus establecimientos, y hablo de todos los sectores, fabricantes, productores, gente que vende productos y servicios, todos están pasando por la misma crisis de inseguridad lo que genera una crisis económica porque la ciudad se vuelve más lenta” puntualizó el empresario.



Muchos de sus trabajadores también han optado por buscar nuevas oportunidades laborales que les permitan disminuir los riesgos para ellos y sus familiares.