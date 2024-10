“Nos sentimos revictimizados por el gobierno nacional”: Víctimas del paramilitarismo

Cúcuta

Tras el encuentro de Salvatore Mancuso con Gustavo Petro en Montería, las víctimas del paramilitarismo en Norte de Santander rechazaron la postura que está teniendo el gobierno nacional con el exjefe del bloque Catatumbo, asegurando que a él sí le están prestando atención, mientras que las miles de víctimas que dejó su comando están abandonadas.

“La gente de Norte de Santander y el Catatumbo está muy indignada con el tema, no porque él pida perdón, ese no es el problema, el problema es la falta de seriedad del gobierno con un proceso que ya venía llevándose con el gobierno de Juan Manuel Santos con unas orientaciones y que ha venido haciendo unos cambios y ajustes de ley que no favorecen a las víctimas” dijo Martha Mora, víctima del para militarismo.

Resaltó que “ellos (haciendo referencia a los paramilitares) no cumplieron toda la condena, salen libres y aparte de todo tienen todos los beneficios del actual gobierno”.

Argumento que “hay proyectos para que ellos tengan tierras, para que monten cultivos, para que tengan empresas, para darles a ellos la posibilidad de pasar a sociedad civil, pero es una oportunidad que no se le da a las víctimas del conflicto armado”.

Pidió al gobierno nacional tener en cuenta que las víctimas del paramilitarismo no son dos o tres, son miles de familias que perdieron a sus seres queridos.