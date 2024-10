Expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, celebró hallazgos de gas en el Caribe

Felipe Bayón, ex presidente de Ecopetrol / Archivo ( Colprensa )

Villa de Leyva

A propósito del anuncio del Gobierno Nacional de un nuevo yacimiento de gas en el Caribe Colombiano que tendría un potencial para atender el 80 por ciento de la demanda, desde el Festival de las Ideas el expresidente de Ecopetrol Felipe Bayón dijo que espera que cuanto antes se pueda ofrecer a los colombianos.

“Espero que se pueda hacer de manera rápida, que tengamos buenas noticias desde el punto de vista de cuándo llegaría ese gas a los colombianos, y esa creo que es ahora la tarea que tienen los socios y que tiene el Gobierno”.

Así mismo recordó que fue algo que se hizo en su administración.

“El pozo descubridor de ese yacimiento se perforó en el año 2022 y efectivamente fue anunciado como un descubrimiento y este segundo pozo que ya habíamos dejado nosotros en el programa, la buena noticia es que confirma que hay un yacimiento y un yacimiento importante”.

Aclaró, eso sí que todavía no son reservas.

“Las reservas requieren que desde el punto de vista técnico y comercial sean posibles y que se haga un ejercicio entre los socios para aprobar un plan de desarrollo y hay unas condiciones particulares que se tengan contratos de ventas de gas y demás. Espero que se pueda hacer de manera rápida, que tengamos buenas noticias desde el punto de vista de cuándo llegaría ese gas a los colombianos, y esa creo que es ahora la tarea que tienen los socios y que tiene el Gobierno”.

El expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón también se refirió al anuncio del Gobierno nacional de adecuar los oleoductos para convertirlos en gasoductos.

“Es viable habría que ver exactamente de qué tramos están hablando. Es una idea que nosotros habíamos mirado hace ya unos 3 o 4 años y me parece también muy buena noticia que se anuncie que efectivamente eso sigue adelante porque es utilidad, una capacidad que existe es utilizar esa capacidad para transportar, en este caso gas el país lo está requiriendo y no transportar crudo, eso se puede hacer y ya había unos planes en ese sentido. Yo creo que es una medida”.

¿Qué pasa con la seguridad energética del país?

“Yo creo que hay que hacer mucho trabajo, es un tema que impacta a todos los colombianos y necesitamos no perder la autosuficiencia en gas, poder seguir refinando en la medida de lo posible nuestros combustibles, la gasolina, el diésel, el jet, acompañar el crecimiento, demanda y sobre todo proteger la soberanía energética. Es un trabajo de todos los colombianos, que requiere articulación, un trabajo que requiere coordinación, que requiere liderazgos, pero es un trabajo por el que muchos colombianos, y no hablo por mí, hablo por la gente que hoy está en ese sector ha trabajado durante muchísimos años. Hay que seguir empujando, pero hay que tratar de que no nos lleguen esos nubarrones en términos de falta de gas y que eso se materialice o en términos de falta de energía”.