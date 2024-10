“Enfrentar el dolor con carcajadas es difícil, pero hay que intentarlo”: Polilla

Nelson Polanía estuvo en 6AM dando detalles sobre lo que ha significado la pérdida de su esposa, Fabiola Posada. Por lo general, ellos no tenían una visión de miedo o incertidumbre ante la muerte, sino que, “nos tomábamos del pelo, molestábamos mucho y siempre estaba esa posibilidad” dijo.

Antes de la muerte de ella, la ‘Gorda’ y él hablaron en anteriores ocasiones sobre la idea de que alguno de los dos fallecieran primero. Fabiola, contó Polilla, no tenía inconveniente con que la mostraran en el funeral, pero ella decían que, “si yo me muero y me vas a mostrar, lo tienes que hacer bien: bien maquillada, bien vestida, bien arreglada. Donde usted me llegue a mostrar fea, le halo las patas”.

También, Fabiola daba espacios para que se les permitieran burlarse o hacerse chistes alrededor de sus problemas de salud. Por ejemplo, narró Gabriel de las Casas, director de La Luciérnaga y quien estaba presente en la entrevista, que una vez el humorista Don Jediondo le llevó un ramo de rosas y le preguntó si ya estaba bien. A lo que respondió que sí, entonces le dijo, “entonces me las voy a llevar”, dando alusión a su fallecimiento.

“Lo que nos unía era el humor, ella era muy sarcástica, tenía un humor muy pesado”, expresó Nelson. Por otro lado, recordó que todos tienen una linda anécdota y que le fascinaba el programa de La Luciérnaga.

Más allá de eso, aún resulta difícil para el humorista, pero resaltó que, “yo tuve una de las despedidas más bonitas con mi gordita. De los 28 años que estuve, solo supe hacerla feliz y ella sabe que todo lo que hacía y lograba era para tratarle de llevar su felicidad”

Noticia en desarrollo...