Despertar fest 2024, el encuentro inmersivo más grande de Bogotá

El próximo 16 de noviembre se llevará acabo la segunda edición de ´Despertar Fest´ en el Club Bellavista de Colsubsidio, en la ciudad de Bogotá.

Este Festival se enfoca en llevar espacios de meditación en medio de la naturaleza, donde los asistentes disfrutarán de más de 30 experiencias inmersivas, con el objetivo de entender el desarrollo del ser como individuo en el colectivo social y las diferentes dimensiones.

Además, ´Despertar Fest´ contará a su vez con una experiencia de investigación, esto en alianza con el Instituto de Ciencias Noéticas de Estados Unidos – IONS, donde buscan entender el impacto de las prácticas que promueven la concepción de la realidad y bienestar en cada individuo.

Estos son algunos de los expertos que harán parte de ´Despertar Fest 2024´

- Silvia de Dios, actriz y especialista en coaching y terapias alternativas

- Erika Restrepo, coach Life que acompaña a resignificar la historia y manifestar la vida soñada a través de gratitud

- Natalia Montenegro, terapeuta de sonido con la vibración del Gong y los cuencos

- Nattalia Malo, traductora de Seres de Luz y maestra de energía; Marcela Salazar, terapeuta integrativa, especialista en Sintergética, disciplina que combina los conocimientos de la medicina convencional con los principios de la medicina alternativa y complementaria.

- Hector García “Pecas”, actor y terapeuta que acompaña a las personas con medicina sagrada, música y elementos de actuación en los procesos de búsqueda de la consciencia del Ser; y el Dr. Hernando Santamaría, director of the PhD in neuroscience at Pontificia Universidad Javeriana.

- Tatiana Hafner, fundadora de la escuela Spanda en India y Alemania enseñando prácticas ancestrales del Himalaya; Brayan Arias, coach, hipnoterapeuta y sanador energético; Gaby Marín, con formación vivencial y holística.