César Farías sobre el partido con Bolivia: “El colombiano no le tiene miedo a la altura”

César Farías analiza la previa del partido entre Colombia y Bolivia, el primer enfrentamiento entre ambos equipos que se disputará en El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar. En conversación con El Vbar, el técnico del Junior de Barranquilla entrega su análisis del partido que tendrá el elenco nacional el próximo jueves 10 de octubre en condición de visitante.

“La altura no es un mito, es una realidad. La altura se lo describo en fisiología. A mayor altura el oxígeno es más pesado y denso, y las personas que estamos al nivel del mar tenemos menos glóbulos rojos. Cuando subes a la altura y no tienes la cantidad necesaria de glóbulos rojos que te transporten el oxígeno, te produce una hipoxia, perdida de sensación espacial, no te recuperas a tiempo, pierdes oxígeno, y pierdes capacidad respiratoria”, expresó el DT venezolano.

Farías pasó por el fútbol boliviano ente 2016 y 2022, dirigiendo a The Strongest y la Selección Sub-20 y de mayores de Bolivia. Su experiencia en el país del Altiplano le da licencia para hablar de un terreno tan complejo como lo es la altura.

“La altura uno la siente desde los 1.000 metros, lo que pasa es que no es tan notoria como cuando va subiendo más. Tienes que tener el hierro alto, la hemoglobina alta para poder enfrentar un partido de esa naturaleza. Existen las cámaras hiperbáricas que usa la aviación de las Fuerzas Armadas para dar un golpe de médula para producir glóbulos rojos”, añadió.

¿Cómo jugar en la altura?

“Lo he vivido y no hay tanta documentación. Si uno quiere comprar un libro que hable de los efectos de la altura, o cómo se plantea un partido allá y no hay registro, no hay parámetros para eso. Uno ha tenido una experiencia que le permite tener información que no es fácil, no todos los organismos funcionan igual”.

Ventajas del jugador colombiano

“No nos olvidemos que ese partido de futbol necesita de resistencia a la fuerza, y lo mejor para ir a la altura es tener jugadores que tengan la experiencia de eso porque la primera vez no conoces las sensaciones y te impacta psicológicamente. Colombia tiene experiencia manejando la altura, y no es tanta la diferencia de la de La Paz con la del Alto. También les han metido eso a la cabeza de que suben 5000 metros hacia el Everest, y no es así. El colombiano no le tiene miedo a la altura, y eso es primordial”.

