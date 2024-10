KEVIN ROLDÁN presenta su nuevo sencillo “TBC”

El reconocido artista colombiano KEVIN ROLDAN sorprende una vez más con el lanzamiento de su nuevo sencillo: TBC, una poderosa declaración de amor al ritmo del Afrobeat, que promete cautivar a sus seguidores y conquistar aún más audiencias.

Este tema, cargado de emociones y vibras irresistibles, explora los profundos sentimientos de una persona que anhela estar con esa persona ideal, con quien quisiera compartir juntos hasta la vejez.

En la canción, KEVIN ROLDAN refleja la pasión de alguien que pierde la calma y la tranquilidad por no estar con esa persona especial, transmitiendo un mensaje universal de amor, deseo y dedicación. Con una fusión única de melodías afrobeat y letras frescas, el artista crea una atmósfera envolvente que invita al oyente a sumergirse en una historia de amor profundo y desesperado.

“Esta canción envuelve muchos pensamientos por su concepto, que es el Karma, esa ley cósmica que te devuelve multiplicado todo lo que das: lo bueno como recompensa y lo malo como aprendizaje. Decidí mejorar mi Karma, vibrando diferente, al lado de Dios, y fue justo cuando atraje a Stephanie, mi prometida, quien ahora me ha dado a mi hermoso hijo Kristopher. Atraje de nuevo a mi vida a mis hijos, para poder compartir con ellos y corresponderles ese amor tan puro que me entregan. Atraje a un grupo de increíbles profesionales que se han convertido en el único equipo con el que me siento cómodo después de la partida de mi padre.” - Kevin Roldan

El video fue filmado en la mágica ciudad de Acapulco, México, y, como es habitual, mantiene un espectacular estándar audiovisual que refleja el amor y la dedicación que Kevin Roldán imprime en cada uno de sus proyectos.

El lanzamiento de este sencillo marca una etapa más en la evolución musical de Kevin Roldan, quien retoma sonidos de éxitos suyos internacionales mientras sigue explorando nuevos sonidos y ritmos, sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los referentes más importantes de la música urbana a nivel internacional.

“Es un lanzamiento muy especial y emotivo para mí, ya que por fin tengo la dicha de tener en mis brazos a mi hijo Kristopher y compartir con él sus primeras vacaciones en la playa, a la vez que realizo el video de esta canción que hicimos con tanto cariño, donde la esencia me recuerda a mi canción “PPP,”. Estoy muy agradecido con Dios y la vida por permitirme hacer música de calidad al lado de las personas que amo. Es una etapa que me la voy a disfrutar al máximo y que ha despertado en mi todo lo genuino y bonito para dejarlo plasmado en mis canciones”. - Kevin Roldan