Jueves 3 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El exsenador del centro democrático Ciro Ramírez salpicó al exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y al actual mandatario Juan Miguel Galvis en su versión ante la Corte Suprema en la investigación por el escándalo de corrupción marionetas 2

Y es que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, escuchó al ex senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez por el escándalo de corrupción Marionetas II.

Según Ramírez, él no participó en el entramado de corrupción que habría desviado al menos 13 contratos que tenían como objeto la construcción de obras en los departamentos del Quindío y Tolima.

Por las acusaciones hechas por Pablo Herrera, ex gerente de Proyecta Quindío y Alejandro Noreña, aseguró que los iba a denunciar y señalo “No existieron reuniones con Pablo Herrera, aquí se han dicho muchas mentiras por parte de los testigos. Han creado este montaje desde la cárcel y en mi juicio lo demostraremos. Además, esto es una de las razones de mi privación de la libertad”, dijo el senador.

Recordemos que, el interrogatorio que rindió el exgerente de Proyecta Quindío, y hoy testigo principal Pablo César Herrera, dijo que el senador Ciro Ramírez fue quien le presentó Pierre Eugenio García Jacquier, el entonces director del DPS.

El ex senador explicó que el entonces gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo fue quien hizo las gestiones para sacar adelante el proyecto 670, por el que se le investiga en los actos de corrupción y que el secretario de infraestructura en ese entonces Juan Miguel Galvis fue el encargado de los estudios y diseños de ese proyecto

En este proceso la semana pasada ya rindió declaración el exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo cuyo testimonio fue solicitado por la Procuraduría, hasta el momento ni el exmandatario ni el gobernador actual se han pronunciado sobre esta versión del exsenador Ciro Ramírez

Atención especial de las autoridades del Quindío en los municipios de Montenegro y Circasia debido a eventualidades en el suministro de agua en medio de las lluvias

Precisamente ante la contingencia que se registró en el municipio de Montenegro debido a un derrumbe que afectó el sistema de acueducto, el secretario del Interior del departamento Jaime Andrés Pérez indicó que avanzan en el acompañamiento para establecer los planes de contingencia correspondientes debido a las lluvias.

Explicó que cuando ocurren este tipo de situaciones de suspensión de agua se altera la seguridad por eso en ese aspecto realizan la vigilancia respectiva para evitar alteración del orden público.

Llamó la atención a la unidad para que con la empresa prestadora de servicio puedan trabajar de la mano y lograr soluciones concretas a las dificultades históricas en el emporio cafetero.

Resaltó que tienen la atención en Circasia también por eso tienen preparados los planes de contingencia como son los carro tanques, pero la idea es que exista un mejoramiento en el sistema.

Según EPQ ya el 90% del municipio de Montenegro tiene desde anoche normalizado el servicio de agua en esa localidad y esperan que hoy antes del mediodía esta restablecido el 100%

86 mil personas participaron del simulacro nacional de respuesta a emergencias en el Quindío, un lesionado dejó la actividad

La plaza de Bolívar de la ciudad fue el punto de encuentro de funcionarios de la gobernación del departamento y de otras instituciones que participaron de la jornada y que se encuentran ubicadas en dicha zona de la ciudad.

El director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Jaider Alexander Hidalgo entregó el balance de la actividad en la que informó que una persona resultó lesionada, pero fue atendida oportunamente.

Informó que fueron inscritas 252 entidades públicas, 503 entidades privadas, organizaciones sociales y comunitarias 39, entidades mixtas 24, planes familiares 20, planes comunitarios 82 para un total de 89 mil personas que respondieron a la convocatoria.

Un homicidio se presentó en las últimas horas en el municipio de Montenegro, Quindío

El ataque sicarial se presentó ayer miércoles 2 de octubre a las 5:30 de la tarde, en el barrio Antonio Nariño del municipio de Montenegro, donde fue asesinado con arma de fuego Robinson Giovanny Rubio Rojas.

Según la Policía, la víctima contaba con siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el Quindío alertan porque el 70% de los homicidios registrados en lo que va corrido del año están relacionados con el tráfico de estupefacientes

La alerta fue emitida por el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez Cotrino quien reconoció la problemática social que tiene que ver con el consumo y el tráfico de estupefacientes.

Informó que a la fecha se han registrado 169 homicidios de los cuales un 70% tiene relación con el tráfico de estupefacientes y en su gran mayoría las víctimas son muy jóvenes.

Fue claro que la preocupación es alta puesto que los menores están siendo utilizados para hechos delictivos y es así como refuerzan los planes operativos en instituciones educativas con el fin de disminuir este tipo de afectaciones sociales en los municipios del departamento.

Polémica por nombramiento del jefe de comunicaciones de la gobernación del Quindío, el gobernador aclara la situación

Revuelo ha generado la información sobre el nombramiento de Ángela María Marín a la jefatura de comunicaciones de la gobernación del departamento del Quindío donde el círculo de periodistas ha sentado su voz de rechazo al considerar inapropiado dicha acción.

Al respecto el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis defendió este nombramiento en el área de comunicaciones y resaltó la experiencia de Ángela María Marín que llega a la administración departamental.

Ante las quejas en redes sociales de varios proveedores y contratistas de la clínica avidanti al norte de Armenia, por demoras y retrasos en los pagos de los servicios, desde ZONATA CONSTRUCCIONES S.A.S. emitieron un comunicado donde manifiestan la intensión de revisar las cuentas y cancelar los servicios prestados

En el comunicado indican que “ZONATA CONSTRUCCIONES S.A.S. NO ha administrado, NO ha dispuesto y NO ha pagado ninguna suma de dinero a los contratistas durante la ejecución del proyecto y por el contrario a gestionado los pagos oportunos en los diferentes cortes de obra y la liquidación de los contratos finalizados. En ese sentido, les informamos que, el miércoles dos de octubre del año en curso, se adelantó una reunión en la ciudad de Bogotá con las sociedades involucradas, con el fin de gestionar lo más pronto posible las obligaciones pendientes que se tienen con cada uno de ustedes.

el Ocad Región Eje Cafetero, organismo presidido por el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, aprobó 14 mil 660 millones de pesos para el PAE del año 2025 en este departamento.

Los recursos aprobados permitirán desde ya, empezar a desarrollar las gestiones que posibiliten proveer el acompañamiento correspondiente en materia nutricional a las niñas y niños de los 11 municipios no certificados en educación del departamento del Quindío, desde el primer día de clase durante el próximo año, tal y como sucedió este 2024

La Empresa para el Desarrollo Territorial –PROYECTA– firmó un nuevo acuerdo, esta vez con el municipio de Génova, representado por el alcalde Diego Fernando Sicua Galvis. El objetivo de esta alianza es mejorar los escenarios deportivos locales.

El convenio contempla la rehabilitación del Estadio y el Coliseo de Génova, dos importantes espacios que serán acondicionados para facilitar diversas actividades deportivas y garantizar su adecuado uso por parte de los habitantes.

Hoy inician las Fiestas Aniversarias Armenia 135 años con el Concurso Nacional de Duetos Hermanos Moncada, un importante evento de música andina colombiana, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre de 2024 en el Teatro de la Cruz Roja, desde las 7:00 p.m. con entrada gratuita.

El Quindío brilla en Cafés de Colombia Expo que se lleva a cabo en Corferias en Bogotá donde no solo cuenta con un stand comercial, sino que además 20 empresarios del sector cafés especiales del Quindío participan en el marco de la estrategia ACCESO A MERCADOS.

Los Juegos Verdes, estrategia de sostenibilidad ambiental de los juegos nacionales del eje cafetero será presentada como experiencia exitosa en la COP 16 en Cali.

En deportes, con pie derecho inicio Caciques del Quindío su participación en la Copa Intercontinental de Fútbol de Salón 2024 que se disputa en el coliseo del café de Armenia al derrotar 8 a 3 al club Sport Club Azucena de Paraguay

Hoy en la segunda jornada que e inicia a las 2 de la tarde en el coliseo del café, el partido de fondo a las 8 de la noche Caciques del Quindío enfrentará a Montsant de España

Finalmente, hoy hay fútbol en el estadio Centenario de Armenia, a las 6 de la tarde, el Deportes Quindío recibirá al Atlético Huila por la fecha 9 del torneo Dimayor de la B.

Miércoles 2 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío