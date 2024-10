Reducción del 90 % de los intereses de mora por deudas con el Municipio de Sogamoso

Sogamoso

El Concejo Municipal de Sogamoso aprobó un proyecto de acuerdo presentado por la alcaldía, que otorga beneficios a los deudores morosos, la medida también está dirigida a quienes tengan multas pendientes con el Instituto de Tránsito.

La secretaria de Hacienda, Judith Gaona destacó que una vez se aprobó y sancionó el Acuerdo los contribuyentes empezaron a solicitar los beneficios.

“El Acuerdo nos permite hacerle un descuento sobre los intereses moratorios a todos los contribuyentes del municipio de Sogamoso que tengan obligaciones tributarias e imposición de multas por infracciones de tránsito de hasta no del 90% de esos intereses causados”.

Eso sí recordó que hay que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a los beneficios.

“Las condiciones para la aplicación de este descuento para que se pongan al día con el municipio deben pagar el total de la deuda para los años 2020 al 2024″.

El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2024.

¿Cómo funciona para los deudores de multas de tránsito?

La gerente del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, Intrasog, Mónica Pineda explicó cómo se pueden beneficiar los deudores de la entidad.

“El Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso está ofreciéndoles la posibilidad de sanear estas deudas que tengan con la ciudad a través de esta medida las personas que tengan comparendos impuestos entre los años 2020 a 2024 van a poder venir y cancelando el 100%”.

El beneficio tiene una excepción, recordó la gerente del Intrasog.

“Los infractores multados en estado de alcoholemia no se podrán beneficiar de este descuento, es una excepción dentro del código nacional de tránsito. Nosotros no podemos ofrecer un beneficio a ninguna de las personas que hayan conducido en estado de embriaguez, esto obviamente también alineado con todos los esfuerzos que hacemos a diario, incentivando a las personas a que no conduzcan en estado de embriaguez”.

Invitó a la gente a aprovechar estos descuentos. “Muy importante recordarle a la ciudadanía que no espere hasta el último día para para acceder a este beneficio, sino que desde ya se pueden ir acercando y ya los estamos atendiendo en el Instituto de Tránsito”.