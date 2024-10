¿Quién ganó el debate vicepresidencial en EE.UU. a casi un mes de las elecciones?

El republicano JD Vance y el demócrata Tim Walz se enfrentaron en el primer y único debate vicepresidencial en Estados Unidos. La cordialidad y el respeto protagonizaron en el cara a cara que abordó principalmente las diferencias políticas entre ambos candidatos, pero ¿quién ganó en el encuentro?

De acuerdo con un sondeo virtual realizado por CNN, no hay un claro ganador sobre este debate. Entre votantes registrados que vieron el cara a cara, el 51% dijo que el republicano JD Vance hizo un mejor trabajo y el 49% eligió al demócrata Tim Walz como el ganador. Este es un sondeo que se considera un empate virtual.

El debate vicepresidencial fue algo que se ha vuelto cada vez más escaso en la política estadounidense moderna: normal. El encuentro fue respetuoso, no hubo ataques personales entre ambas fórmulas como se esperaba, pero sí críticas hacia los candidatos Kamala Harris y Donald Trump.

Vance atacó repetidamente a la vicepresidenta sobre la seguridad fronteriza y varias propuestas, al tiempo que evadió preguntas sobre el aborto y la separación de familiar indocumentadas. La fórmula de Trump resaltó que Kamala Harris lleva tres años y medio trabajando en la Casa Blanca y sus políticas han empeorado los problemas en Estados Unidos.

“Kamala Harris dice que desde el primer día va a trabajar en todos estos desafíos. Ella ha sido vicepresidenta durante tres años y medio. El primer día fue hace 1.400 días y sus políticas han empeorado estos problemas”.

En sus comentarios finales Vance dijo que cree que todos los estadounidenses, ya sean ricos o pobres, merecen tener cubiertas sus necesidades básicas. “Somos un país lo suficientemente rico y próspero como para que todos los estadounidenses, sean ricos o pobres, puedan encender la calefacción en medio de una fría noche de invierno”.

Por su parte Walz arremetió contra el expresidente Donald Trump sobre el derecho al aborto, pero tambien resaltó que Trump prometio una carcineria si regresa a la Casa Blanca. “El senador Vance dijo algo que me resuena, dijo que Donald Trump hace que la gente que me importa tenga miedo. Muchos estadounidenses sienten lo mismo. No necesitamos tener miedo. Franklin Roosevelt tenía razón. Todo lo que tenemos que temer es al miedo mismo. Kamala Harris nos está trayendo un nuevo camino a seguir. Nos está trayendo una política de alegría. Está trayendo soluciones reales para la clase media”.

Quedan cerca de 30 días para las elecciones del 5 de noviembre y serán los siete estados péndulo los que definirán quién será el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos.

Los temas cruciales del debate

El debate abordó la guerra en Medio Oriente y sobre si los candidatos apoyan un cese al fuego entre Israel e Irán. Tim Walz aseguró que Estados Unidos apoyará a sus aliados, mientras JD Vance acusó a Harris del caos en esa región e insinuó que Israel debe mantener a su país a salvo.

También abordaron temas como la migración irregular, JD Vance defendió la propuesta de deportación masiva particularmente a los que clasificó como “indocumentados involucrados en crímenes”, Walz por su parte criticó a Trump, afirmó que hay un proyecto de ley para resolver la crisis fronteriza realizado por republicanos y demócratas que ha sido bloqueado por Trump por cuestiones de campaña.

El debate también abordó la economía, Vance puso en duda las críticas hechas por expertos sobre el plan económico de Trump, incluido varios premios Nobel, “los economistas no saben que no se puede confiar en ustedes. No se puede confiar en la ciencia. No se puede confiar en la gente de seguridad nacional. Mire, si va a ser presidente, no tiene todas las respuestas. Donald Trump cree que las tiene”, dijo Vance.

El cara a cara también tuvo espacio para el tema del derecho al aborto, Walz criticó a Trump por revocar Roe Vs. Wade. “Será más difícil, si no imposible, obtener métodos anticonceptivos y limitará, si no eliminará, el acceso a los tratamientos de infertilidad. Para muchos de ustedes, entre los que me incluyo, los tratamientos de infertilidad son la razón por la que tengo un hijo. Eso no es asunto de nadie más”.

Mientras tanto, Vance aseguró que el partido republicano quiere proteger a los más vulnerables “queremos ser el partido pro-familia en todo el sentido de la palabra, queremos que las madres puedan permitirse tener un bebe, pueda acceder a tratamientos de fertilidad”.

“Donald Trump ha sido muy claro en cuanto a la política sobre el aborto, en particular en cuanto a que somos un país grande y diverso, y California tiene un punto de vista diferente al de Georgia. Georgia tiene un punto de vista diferente al de Arizona. Y la forma adecuada de manejar esto, por más caótica que sea a veces la democracia, es dejar que los votantes tomen estas decisiones, dejar que cada estado elabore su propia política sobre el aborto.”

En la sección del debate sobre la violencia con armas de fuego y el control de armas, Walz contó cómo su hijo de 17 años presenció un tiroteo en un centro comunitario. Antes de comenzar a responder, Vance reconoció lo que dijo Walz: “no sabía que su hijo de 17 años presenció el tiroteo. Y lo siento por eso… Dios, ten piedad. Es horrible”.