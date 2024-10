Horóscopo del profesor Salomón:escorpión y tauro tendrán suerte en el amor durante octubre

El horóscopo del profesor Salomón ofrece una lectura detallada de las cartas, donde se anticipan cambios significativos para distintos signos a partir del eclipse que se presenta hoy. Con la llegada de la luna nueva, es momento de renovar pensamientos y proyectos, dejando atrás lo que no se logró y transformando lo que no se desarrolló en nuevas oportunidades.

Hoy, el santo del día son los ángeles custodios. Repita la siguiente oración:

“Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María.”

Hoy es el día 2, un número que simboliza la alianza y la compañía. Por ello, las personas nacidas en esta fecha son generalmente confiables para hacer negocios; disfrutan de la colaboración y evitan la soledad.

El eclipse de hoy trae consigo muchas bendiciones, aunque también puede retrasar la materialización de algunos proyectos. Esto no significa que no se realicen, solo que tomarán más tiempo. Para contrarrestar los efectos del eclipse en este nuevo año que comienza, considere hacerse un baño purificador. La salvia americana es fundamental; utilícela para preparar un incienso, ya que esta hierba elimina registros negativos.

Recuerde que un baño de despojo es importante para liberarse de la opacidad que le rodea. El color del día es el beige, y la fruta recomendada es el mango, relacionada con el amor y la protección. El número de la suerte para hoy es 1258. Asegura Salomón.

Cáncer:

Este mes trae consigo importantes cambios en el ámbito laboral. Se presentarán oportunidades valiosas que podrían resolver problemas pendientes y abrir nuevas puertas hacia trabajos, iniciativas y emprendimientos que prometen buenos resultados.

Además, para algunos nativos de este signo, el amor tocará a su puerta. Es un momento propicio para enamorarse; no dude en darle una oportunidad a este sentimiento, pues el amor es la base fundamental de la vida.

Número de la suerte: 4518

Escorpio:

Reciba con alegría las buenas noticias que llegan a su situación económica. Se abrirá una nueva fuente de ingresos que le proporcionará estabilidad financiera y mejorará su calidad de vida.

En el plano emocional, se presentarán nuevas oportunidades. Podría aparecer una persona especial o tal vez encuentre soluciones a crisis emocionales que haya estado enfrentando. Esta lectura sugiere un enfoque en el amor; trabaje en ello para que todo fluya positivamente.

Número de la suerte: 4445

Piscis:

Las bendiciones están a la vista. A pesar de las dificultades pasadas, es fundamental recordar que todo se supera y la vida continúa. Este día traerá consigo dinero inesperado, ya sea por la firma de documentos que le generarán ingresos o por el pago de deudas que le adeudaban. Su situación económica estará bastante activa.

En el ámbito emocional, es posible que sienta un estancamiento, pero no es algo trascendental. Necesita un descanso y recargar energías, ya sea mediante una salida o un viaje. Salga de la rutina y renueve sus baterías.

Número de la suerte: 7509

Géminis:

Siga adelante con sus planes. Actualmente, hay un proyecto en mente que tiene el potencial de concretarse, ya que encontrará personas dispuestas a ofrecer su apoyo. No dude en seguir adelante con sus ideas.

Si enfrenta problemas en el ámbito emocional, busque el equilibrio y trabaje para mejorar su relación amorosa. Recuerde que, cuando el amor está bloqueado, también lo están el dinero y la salud.

Número de la suerte: 1368

Libra:

Es momento de hacer un balance sobre cómo está manejando su vida. Reflexione sobre lo que debe cambiar, lo que necesita mejorar y las cosas de las que debe alejarse. A veces, es importante reconocer que no todo puede ser inmediato; algunas situaciones son transitorias. Priorice aquellas cosas que realmente son significativas y que le aportan bienestar.

Número de la suerte: 4590

Acuario:

Preste atención a las envidias que pueden estar a su alrededor, ya que hay personas que intentan bloquear sus avances. Realice limpiezas energéticas este mes para alejar las influencias negativas.

Se avecina una recuperación económica y nuevos proyectos. No obstante, mantenga la precaución ante las envidias que le rodean.

Número de la suerte: 5162

Aries:

Tenga paciencia y no se desespere. Este eclipse podría desestabilizar su percepción de algunas situaciones. Mantenga la calma y no permita que la desesperación le nuble el horizonte; fortalecer su fe es clave para lograr las metas que desea alcanzar.

Algunos nativos de Aries podrán viajar, y aquellos interesados en comprar o renovar su vivienda podrán hacerlo antes de que finalice el año, con resultados favorables.

Número de la suerte: 1468

Leo:

Una situación que parecía perdida comenzará a aclararse. Sorpresas agradables surgirán, lo que le traerá alegría y satisfacción.

Recibirá un ingreso inesperado que contribuirá a su situación económica y podrá concretar la firma de documentos que había estado esperando. Este mes, será invitado a una celebración; asista, ya que será una excelente oportunidad para recargar energías y salir de la monotonía, además de acercarse a lo que desea.

Número de la suerte: 9460

Sagitario:

Sea cauteloso con las personas negativas y tóxicas que lo rodean, esas que se quejan constantemente y que no le aportan nada positivo. Rodéese de individuos que ofrezcan energía y motivación.

Es importante que realice una limpieza en su hogar, ya que el tarot sugiere que hay bloqueos en su ambiente que deben ser despejados.

Número de la suerte: 9990

Tauro:

Es esencial que realice cambios en su vida para que sus proyectos prosperen y logre alcanzar sus metas. Reflexione sobre lo que necesita mejorar, fortalecer o modificar.

El amor también tocará a su puerta; aquellos que están solos tendrán la oportunidad de encontrar compañía, mientras que otros deberán tomar decisiones radicales para mejorar su bienestar emocional.

Número de la suerte: 9104

Virgo:

Después de la tempestad, siempre llega la calma. La carta del sol está a su favor en cuanto a negocios, proyectos y cambios necesarios. Se avecina una estabilidad económica que beneficiará todos los aspectos de su vida.

Número de la suerte: 1010

Capricornio:

La rueda de la fortuna aparece en su carta, lo que significa que este mes traerá desafíos. Lo crucial es estar atento a las oportunidades que la vida le ofrecerá; no las deje pasar.

Se acercan importantes firmas de documentos y bendiciones en todas las áreas, ya que la rueda de la fortuna está de su lado. Considere probar suerte en juegos de azar, ya que podría representar una nueva oportunidad para ganar.

Número de la suerte: 3589