Crisis en Oriente Próximo, ¿es posible evitar una guerra a gran escala en la región?

En Hora20 el análisis a la crisis y escalada de violencia después de que Irán lanzara decenas de misiles hacia Israel en respuesta a los ataques de los últimos días en el Líbano. Después iremos a la realidad política nacional que se mueve entre borradores de acuerdo nacional y la realidad del Congreso de la República. Al terminar, una mirada a las relaciones México-Colombia con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de ese país.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, economista, consultor y exalto consejero para las comunicaciones de la Presidencia, explicó que este nuevo episodio de Israel y sus vecinos no es nuevo, “Israel invadió el Líbano en el año 82, se retiró y volvió en 2005 y le tocó retirarse por la resistencia de Hezbolá sin un acuerdo de paz”. También señaló que este es un conflicto muy complejo que lleva mucho tiempo sin resolverse y que ahora Israel tomó una decisión estratégica arriesgada al atacar a todos sus enemigos, “ahora se le sube el tono a un conflicto en el que Israel por ahora es victorioso, ellos acaban con Nasralá, pero eso no significa que la resistencia palestina y árabe contra Israel vaya a desaparecer”.

También destacó que sin proceso de paz real, el proceso solo se va a enardecer, “en esta coyuntura el riesgo de escalamiento nuclear es mucho mayor; es un momento de mucho riesgo”.

Sobre la realidad política local, Angelica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde, manifestó que lleva dos años escuchando sobre el acuerdo nacional, pero que no ve nada concreto, “el ministro Cristo dice que se respetará la institucionalidad, ¿quién no?”. También dijo que la Reforma Laboral es compleja y avanza en Cámara, “el gobierno tiene mayorías para todo en Cámara y tocará esperar al escenario en Senado. Hoy se radicó un proyecto de Regalías, pero hay $16 billones de la bienalidad pasada que están guardados”, sin embargo, recordó que este Gobierno no está ejecutando y que esas cifras lo muestran, “no se puede tener la economía deprimida y la incertidumbre que genera el Presidente y además, no ejecutar”.

Por último, dijo que la realidad política es compleja y vibrante, “quienes hoy son Gobierno, hoy ven el perjuicio de lo que es ser una oposición que obstruya. Hay que hacer oposición con altura”.

Sobre este tema Alberto Benavides, senador de la república por el Pacto Histórico y copresidente del Polo Democrático, dijo que el acuerdo nacional parte de una relación Ejecutivo y Legislativo, “y ese primer acuerdo es el que se logró en las mesas directivas del Congreso y que todos reclaman; eso se ha cumplido en términos generales para tener una buena relación”. Además, dijo que los acuerdos en el Legislativo permitieron una importante discusión sobre Tributaria y PND, “pero el problema arranca con la primera Reforma a la Salud, que cada que salía la reforma, se inicia un ataque desaforado contra el Gobierno”.

Sobre el acuerdo nacional, dijo que en lo fundamental es reducir la polarización, moderar el lenguaje y tener compromisos de pedagogía que transformen la política en el país, “también el tema de la paz para que no exista más violencia política y, por último, un compromiso con el empresariado”.

Volviendo a la crisis en Oriente Próximo, Carlos Alberto Patiño, licenciado en Historia y Filosofía, doctor en Filosofía y profesor titular de la Universidad Nacional, manifestó que la escalada se daría si Irán adquiere apoyo de Rusia y China, “esto también está en función de la guerra Ucrania; más allá de eso no tendría nada distinto a una reacción fuerte de Israel”. Resaltó que hay un intento de desbaratar el eje de la resistencia que significa Hamas, Hezbolá y los Hutíes, “Israel logra victorias militares y geopolíticas, pero el punto es hasta dónde es una victoria porque ellos juegan a recomponer relaciones con países de la región”. De otro lado, dijo que el punto central está en hasta dónde llegan las alianzas porque la llegada de EE. UU. como apoyo irrestricto a Israel, supondría una posible entrada de China o Rusia apoyado por Irán, “y hay que recordar que en Ucrania hay un eje China, Irán, Corea del Norte y Rusia”.

Por último, dijo que hay un cambio geopolítico de tendencia islámica, “estamos ante la cuarta ola de la disputa de los palestinos: Estados árabes, OLP, el surgimiento islamista y ahora estamos en la expansión del movimiento islamista radical con Hamas, Hezbolá y los Hutíes.