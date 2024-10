Mientras hay pausa del cese al fuego, hubo 26 muertos entre ELN y Fuerza Pública: Cepeda

En el programa 6AM de Caracol Radio, estuvo el senador Iván Cepeda, e hizo hincapié en como se ha ido desarrollando el conflicto entre el ELN y la Fuerza Pública, luego del anuncio por parte del Gobierno y de ese grupo al margen de la ley de dejar a un lado el cese al fuego.

El funcionario subrayó que Ruiz Massieu (secretario general de la ONU), señaló que durante estas semanas en las que no se ha implementado el cese al fuego no ha estado en vigencia, se han registrado muertes que superan las muertes mientras había un acuerdo de no ataque.

Y es que, Cepeda cita a Massieu y mencionó que se han registrado 26 muertes, 15 del ELN 11 de la fuerza pública, lo cual supera de manera significativa lo acontecido durante un año.

Noticia en desarrollo…