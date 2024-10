Juanfer Quintero, radical con rumores de división en Racing: “El morbo se creó afuera”

Racing Club, con el camino Liga Profesional complejo, centra su atención y sus mayores esfuerzos en la Copa Sudamericana. Con la mirada puesta en las semifinales, el equipo dirigido por Gustavo Costas se enfrentará al poderoso Corinthians, y Juan Fernando Quintero se ha convertido en una de las figuras clave para el club de Avellaneda. A pesar de un presente algo irregular en el torneo local, donde el conjunto argentino ocupa el octavo lugar, el plantel está determinado a hacer historia a nivel internacional.

El antioqueño ha ido disipando las críticas recibidas por un comienzo irregular con algunos viajes al país y se mostró enfocado en el próximo desafío, despejando las especulaciones sobre posibles conflictos internos en el equipo.

“El morbo se creó afuera. La realidad es otra. Sabemos quiénes somos y nos hicimos fuertes entre nosotros”, declaró Quintero en una entrevista con Infobae. El volante también aseguró que su prioridad es su familia y que está comprometido en dar lo mejor para Racing: “Solo me enfoco en mi familia, en mi trabajo y en tratar de dar lo mejor para el club”.

Quintero reconoció que el fútbol es impredecible y que, a veces, los resultados no reflejan el esfuerzo y la calidad mostrada en el campo. Refiriéndose a las críticas por la actitud del equipo en ciertos partidos, el colombiano comentó: “Nunca se trata de un tema de actitud. Nosotros también jugamos contra once; no estamos solos en la cancha”. Pese a la reciente derrota contra Talleres, el mediocampista aseguró que el plantel sigue comprometido en alcanzar sus objetivos tanto en la Liga argentina como en la Copa Sudamericana.

En cuanto al enfrentamiento contra Corinthians, Quintero expresó su respeto por el rival brasileño, pero confía en las fortalezas de Racing. “Vamos a enfrentar a un gran rival en semifinales, al que le tendremos mucho respeto, porque hizo los méritos para llegar hasta aquí. Debemos pensar en lo que es nuestro juego y analizar cómo plantear esa serie, porque sabemos que será muy difícil”.

Quintero y Racing sueñan con dejar su huella en la Copa Sudamericana, y con su liderazgo en el campo, la Academia aspira a lograr la gloria internacional. Su último título internacional a la fecha lo logró el club en 1988, cuando conquistaron la Supercopa Sudamericana.