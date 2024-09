Santos Borré preocupa a Lorenzo: El delantero podría perderse las Eliminatorias por lesión

Rafael Santos Borré (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images) / Pedro H. Tesch

No son buenas noticias para la Selección Colombia de cara a la doble jornada por Eliminatorias. Rafael Santos Borré sufrió una lesión en el músculo posterior del muslo izquierdo, el cual lo dejó por fuera de la convocatoria del equipo brasileño que gano 3-1 frente al Vitória, por la fecha 28 del Brasileirão.

Los tiempos de recuperación aún no son claros, y su entrenador Roger Machado confirmó que no estará presente ante el Corinthians de Memphis Depay y compañia. El delantero barranquillero estaría en riesgo de no estar presente en la lista de viajeros para los duelos ante Bolivia y Chile, respectivamente.

Desde la llegada del técnico Roger Machado al Internacional, el cafetero se ha convertido en pieza clave para el funcionamiento del equipo, siendo el goleador con 5 tantos con el actual DT. Su última anotación fue ante el Bragantino, el pasado 25 de septiembre, al cabecear acertadamente un centro desde el costado izquierdo.

Gaúchos e peleadores, contra tudo e todos: JUNTOS! 💪🇦🇹 pic.twitter.com/gvWZi2WjrJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 29, 2024

Declaraciones y posible tiempo por fuera

“Borré se manifestó al finalizar el entrenamiento y el Departamento Médico esperó un tiempo para realizar el examen. En el partido contra Rosario Central se sintió lesionado y quiso seguir. No sé qué tan grande es esta lesión. Quiero decir, más o menos lo sé (risas). No creo que se pierda más de un partido”, afirmó Machado después de la victoria del fin de semana.

El tiempo de incapacidad es desconocido, pero se estima que en 10 días vuelva a los terrenos de juego si no se complica. La decisión de Néstor Lorenzo podría estar apoyada en los acuerdos que lleguen a dar entre el cuerpo médico del club y la Selección. A pesar de no haber tenido una buena Copa América, Borré ha sido importante en el proceso, y es uno de los máximos anotadores en la era

del técnico español.

Martínez también habló sobre las ventajas de tener al jugador de 29 años en el campo de juego. “Borré, por su característica, busca más el juego de asociación. Esto significa que tenemos superioridad numérica en el sector medio”,