¿Cómo están los niveles del río Magdalena en el sur del Atlántico?

En diálogo con Caracol Radio, Gustavo de la Rosa, líder social del sur del Atlántico, informó que los niveles del río Magdalena actualmente se encuentran en 4.35 metros, lo que sugiere que no se prevén alertas por desbordamientos en medio del fenómeno de La Niña este año.

De la Rosa destacó que el ‘boquete de Caregato’ permanece abierto, lo que ha contribuido a la disminución de los niveles del agua.

Para el líder, el panorama actual es alentador en comparación con años anteriores, cuando los niveles del río alcanzaban hasta seis metros en esta misma fecha. “No creemos que este año haya alerta a menos que el fenómeno de La Niña se intensifique para que pueda llegar a esos niveles. En otros años está en cinco o seis metros, pero esta vez está sumamente bajo”, comentó De la Rosa.

Obras del Canal del Dique

El líder social expresó su preocupación por la falta de pronunciamiento del Gobierno nacional sobre las obras del Canal del Dique. De la Rosa enfatizó la incertidumbre en torno a la ejecución de estas obras, lo que podría impactar el bienestar de las comunidades en Atlántico y Bolívar.

“Nos preocupa que a la fecha no tenemos pronunciamiento tampoco de la ministra de Ambiente por la licencia de las obras del Canal del Dique. No sabemos si esas obras se harán o no se van hacer”, dijo el líder.

De la Rosa lamentó que las obras ya van para cinco meses de inactividad, luego de la parálisis de la empresa Sacyr.