Hemos encontrado muy buena respuesta para construir una reforma política: Mininterior

“Al Congreso le llegó la hora de tomar decisiones para mejorar el sistema político”, esta es la frase que mencionó el pasado 24 de septiembre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y que indicó un día después de radicar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de Reforma Política.

De acuerdo con el ministerio, con el proyecto de ley se busca “fortalecer la democracia colombiana, garantizando procesos electorales más transparentes, justos y representativos.” Asimismo, el Gobierno ha señalado que esta reforma cuenta con tres ejes centrales: la transparencia y financiación 100% estatal de las campañas; el fortalecimiento de los partidos y listas cerradas con equidad de género; y la garantía de una autoridad electoral estable e independiente de la política partidista.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha explicado que con la reforma se tiene como objetivo avanzar en la implementación de los Acuerdos de Paz del 2016 y actualizar las instituciones democráticas.

Ahora bien, en Caracol Radio estuvo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, conversando sobre la reforma. De acuerdo al funcionario, en los últimos días han logrado observar la positiva acogida del proyecto de ley. “Hemos encontrado muy buena respuesta por parte de las bancadas para construir una reforma política”

No obstante, el ministro comentó que no es la primera vez que se habla de una reforma política. “Este es un debate que no es nuevo, viene desde hace ya 15 años, sin que se hayan tomado decisiones. Los mejores expertos de la academia hicieron unas recomendaciones que hasta el momento no se han cumplido.”

“Lo que ha hecho el Gobierno en este momento es simplemente recoger esas recomendaciones de la academia y hacer una reforma muy concreta en temas de financiación de partidos, que se permitan construir con un régimen de transición que combata de fondo un problema importante que es la corrupción”, comentó el ministro

El papel del Consejo Nacional Electoral

El ministro aprovechó para hablar sobre el CNE y comentó que es una entidad muy cuestionada. “El Consejo Nacional Electoral tiene el periodo hasta el 2026, pero para nadie es un secreto que desde hace años es objeto de críticas por su origen. La propuesta del Gobierno es que se fortalece la capacidad del CNE para investigar y blindar los procesos electorales y le amplía el periodo a seis años a partir desde el 2026. Incluso se establece un régimen para que garantice las elecciones.”

El ministro del Interior hizo énfasis al mencionar que el país ha esperado por una reforma política desde hace años. “Creo que uno de los temas de fondo de esta reforma, que no se puede ver de manera aislada, tiene que ver con el establecimiento de partidos y una entidad autónoma. Este tema de la transformación viene haciéndose desde hace una década”

Petro presidente y la reelección:

Finalmente, el ministro conversó sobre la polémica reforma propuesta por Isabel Zuleta, quien busca revivir la reelección presidencial. Cristo detalló que por ahora la iniciativa de la senadora del Pacto Histórico no cuenta aún con apoyo suficiente. “La doctora Zuleta es una senadora que tiene derechos e iniciativa parlamentaria. Aprovecho para señalar que un proyecto de acto legislativo tiene que ser presentado por un número de legisladores y hasta el momento no ha sido impulsado por el número necesario. Ella tiene derecho a impulsar iniciativas. "