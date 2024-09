Pacto denuncia presiones de sectores políticos y económicos para tumbar reforma pensional

Congreso

La bancada del Pacto Histórico denunció que sectores económicos y políticos del país estarían presionando a los magistrados de la Corte Constitucional para que tumben la reforma pensional que se aprobó en el Congreso.

“Tenemos conocimiento de la presión que se está gestando en algunos sectores políticos y económicos para llevar a una decisión a la Corte de tumbar la reforma pensional que se aprobó en el Congreso de la República el semestre pasado”, aseguró el representante David Racero.

Sobre estas presiones, la senadora Gloria Flórez afirmó que “se han opuesto a las reformas sociales porque son aquellos que se han beneficiado y lucrado de los recursos del Estado y han tenido un desgreño con la mayoría del pueblo colombiano, no les importa la vida de la mayoría de la población, están acostumbrados a estar en medio de sus privilegios y a no entregar los espacios y la participación y sobre todo los beneficios a los sectores más pobres de la ciudadanía. Esos son los que están detrás de ellos, ya sabemos quiénes son porque han gobernado precisamente para sus privilegios y no para las mayorías nacionales”.

Por ello la bancada anunció que respaldan y acompañarán la ‘Marcha de las Canas’ convocada para el próximo jueves 19 de septiembre, para defender la reforma pensional.