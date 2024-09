Familias de El Tarrita siguen sin recibir subsidios de arriendo

Cúcuta

Familias de El Tarrita, en zona rural de Ábrego, Norte de Santander siguen llamando la atención por el no pago oportuno de sus subsidios de arriendo, prometido por el gobierno nacional tras la emergencia presentada en este sector para el mes de mayo del año 2023.

Aseguran que, tras conversaciones sostenidas con entes centrales, se estableció el compromiso del pago oportuno. Sin embargo, este no se ha cumplido según lo establecido y 29 familias siguen en el limbo porque se podrían estar quedando sin esta ayuda.

“Tenemos bastante inconformidad porque resulta que, el pasado 11 de septiembre hubo una reunión con la Unidad de Gestión del Riesgo en Bogotá y ellos le dijeron a la alcaldía que tenían diez días hábiles para que solucionaran lo de los damnificados, pero resulta que no se ha dado esto” dijo Freyder Jácome, líder de esta comunidad.

Indicó que el “la idea es que al viernes (27 septiembre) nos pagaran a todos, pero resulta que los jurídicos de la alcaldía no han terminado de revisar los folios de matrícula, donde según la misma Unidad de Gestión de Riesgo indicó que nosotros (29 familias) aparecemos con otras propiedades, entonces como no han resulto eso, por el momento nosotros no vamos a recibir esa ayuda”.

Resaltó además que “entre más días es más difícil la situación que tenemos que vivir las familias damnificadas por esta avalancha”.

Piden celeridad en los trámites pendientes.