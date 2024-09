Inversionistas se estarían alejando del departamento por ola de inseguridad

Cúcuta

El sector productivo de Norte de Santander comienza a tener quebrantos por la salida de varios inversionistas, de orden nacional e internacional, que estarían saliendo del departamento, ante la ola de inseguridad que se está viviendo en esta región.

Diego Gómez Vargas, Gerente de competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta indicó a Caracol Radio que es preocupante el comportamiento del mercado y la salida del departamento de varios inversionistas, así como la negativa de nuevos de llegar a Norte de Santander.

“Si no hay seguridad no llega la inversión. Si no hay percepción de seguridad, no llega la inversión” resaltó Gómez

Argumentó que “a nuestros sectores productivos los están descapitalizando, pagando extorsiones, vacunas o la movilidad de los posibles compradores se está viendo afectada por los hechos de violencia que se han presentado” en el departamento.

Resaltó que a pesar que las autoridades en Norte de Santander están haciendo un esfuerzo para combatir la delincuencia, los esfuerzos no han sido suficientes para generar confianza en el sector.