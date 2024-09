El presidente del Congreso rechazó que se apruebe el presupuesto por decreto

Manizales

Las comisiones económicas del Congreso, reafirmaron que no estaban de acuerdo con el presupuesto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para el 2025 y no le dieron debate y es que en Manizales el Presidente del Senado Efraín Cepeda destacó que hoy están en un limbo desconocido y el decreto lo que hará es generar ruido en mercados internacionales.

“El gobierno escogió el camino más empedrado y más largo, le propusimos un consenso con el Congreso de la República y eso es lo que hemos pedido en muchos proyectos de ley, consensuar para poder tener la posibilidad de ponernos de acuerdo; le ofrecimos sacar el presupuesto luego discutir la reforma, tributaria o Ley de Financiamiento y finalmente el presupuesto adicional, hoy estamos casi que en un limbo medio desconocido

El Senador, Efraín Cepeda, indicó además que el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional tiene una incongruencia económica y no se puede aprobar en el papel “el Congreso no puede aprobar a ciegas, una reforma tributaria, tiene que debatirla, discutirla, escuchar las comunidades, escuchar las fuerzas vivas, al Banco de la República, el Comité de la Regla Fiscal y eso lo vamos a hacer con tranquilidad, posiblemente entonces no tendremos presupuesto adicional para el año entrante y el presupuesto quedará en los 511 billones, el papel aguanta todo y podrán poner los 523 pero hay 12 billones que no están financiados”.

Por su parte, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que la Constitución y la ley es clara y que el presupuesto presentado responde a lo que se presentó en el inicio y que son conscientes del desbalance que hay y por esto presentaron una ley de financiamiento presentado y que esperan el Congreso del trámite.

“El presupuesto que queda vigente para el año 2025 ,es el presupuesto que presentó en el proyecto original el Gobierno Nacional por los 523 billones de pesos que seguramente los pedirán al Ministerio de Hacienda, al Gobierno Nacional, hay un desbalance que lo que conoció el gobierno desde el primer día de la presentación de 12 billones de pesos por lo que hay una ley de financiamiento en trámite presentada el Congreso que tendrá que darle un trámite y nosotros esperamos desde el gobierno asistir a esa discusión y a ese debate con el mejor ánimo de construir consenso (…) Esperamos que haya garantías para todos los sectores y que se puedan construir consensos.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, destacó que están esperanzados en la expedición del decreto con el presupuesto y cree que allí estarán los recursos que requieren para el año electoral que inicia en el 2025.

“Yo no tengo duda, que en ese decreto estará incluido los recursos completos de la Registraduría y entre otras razones, porque el decreto debe incluir el proyecto de presupuesto, inicialmente presentado ese proyecto tiene cerca de 3.2 billones de pesos para Registraduría esos son los recursos que necesitamos para el proceso de 2026″.

Indicó además, que el calendario electoral inicia en el mes de marzo del año 2025 por lo que requieren con anticipación los recursos para prever el proceso electoral en el 2026.

Le puede interesar: Capturan a cinco personas en Caldas al parecer pertenecientes al Clan del oriente

Le puede interesar: Más de seis hectáreas de capa vegetal se quemaron en zona rural de Pácora, Caldas