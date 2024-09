Lady Gaga, dará vida al personaje de Harley Quinn en la pelicula ‘The Joker’

London (United Kingdom), 24/09/2024.- US actors Joaquin Phoenix (L) and Lady Gaga (R) arrive for the UK premiere of the movie 'Joker: Folie a Deux' at Cineworld Leicester Square in London, Britain, 25 September 2024. (Cine, Reino Unido, Londres, Fénix) EFE/EPA/ANDY RAIN / ANDY RAIN ( EFE )

La artista estadounidense Lady Gaga, reveló un adelanto de una de las canciones de su próximo disco inspirado en ‘Joker: Folie à Deux’.

Los fanáticos de Arthur Fleck volverán a verlo en acción en ‘Joker: Folie à Deux’. La película, que será protagonizada por el icónico Joaquin Phoenix y la artista estadounidense Lady Gaga, se estrenará el próximo jueves 3 de octubre en todas las salas de cine a nivel mundial.

Entre las grandes sorpresas de esta secuela está la actuación de Lady Gaga, quien le dará vida al famoso personaje de Harley Quinn.

Lady Gaga anunció, hace pocos días, el lanzamiento de un nuevo álbum inspirado justamente en la película que protagonizará junto a Joaquin Phoenix.

‘Harlequin’, que estará disponible este 27 de septiembre, es el séptimo álbum en solitario de Lady Gaga. Este nuevo trabajo discográfico de la artista estadounidense contiene 13 canciones, las cuales servirán como banda sonora de la película ‘Joker: Folie à Deux’ (Joker: locura de dos).

Lista de canciones de ‘Harlequin’ de Lady Gaga

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4.vWorld on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life