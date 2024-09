Fernando Jaramillo: “No puede entrar si alguien tiene sanciones o algún problema legal”

Tras lo sucedido en el duelo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, ya se analizan varios factores y decisiones importantes para tomar cartas en el asunto. El cuadro barranquillero está en el proceso de pedir los puntos y, por otro lado, los antioqueños ya se pronunciaron con un comunicado oficial rechazando todos los actos de violencia.

Fernando Jaramillo habló con Caracol Deportes Sábado, y se mostró firme en su decisión para castigar legalmente a los responsables. “(Ellos) no representa a la hinchada del fútbol, son gente desadaptada”

Sobre lo sucedido en el Atanasio

“Muy triste por lo sucedido y rechazamos esas acciones, no representa a la hinchada del fútbol, son gente desadaptada y con las imágenes que vimos no tienen buenas intenciones, esto es un campanazo para todo el fútbol”, expresó.

Medidas con los supuestos hinchas

“Nos tenemos que poner de acuerdo yo siempre hablo de cargas compartidas y no podemos señalar con el dedo quienes fueron los responsables, ya sabemos quién fue y la idea es que el espectáculo sé de en paz con las garantías para la gente que va al estadio junto a los jugadores, hay que ser conscientes que debemos tener espectáculo sin este tipo de acciones y no queremos que eso pase y dentro del marco legal debemos encontrar soluciones”, señaló.

Reanudación del partido

“Se suspendió por falta de garantía y es una decisión lógica, mal haríamos en reanudar el partido por todos los incidentes, siendo la vida mucho más importante y las sanciones se harán. Ayer se reunieron y decidieron por todo el tema probatorio, el tomarse un tiempo y decidir el lunes con los clubes y la comisión, estamos en eso porque no es una decisión fácil”, añadió.

Entrada a la hinchada visitante

“Deben ser medidas prácticas y que si ayuden a mejorar el tema de los estadios para tener mejor seguridad y la idea es analizar algunas medidas de cerrar fronteras a los visitantes, es lamentable porque el fútbol es un momento para compartir y que dos hinchas puedan estar en el mismo sitio sin agredirse”, agregó.

Calendario al día

“La vamos a tener, pero es complejo, el mundial nos afectó mucho a pesar de que fue muy buenos estadios llenos y nos llena de orgullo, pero para el fútbol profesional colombiano toco correr la programación y los comentarios de Dudamel tienen toda la razón. Esperamos en el próximo semestre ser más claros en el calendario y esperamos en la fecha 15 ponernos al día”, declaró.

Derechos de televisión

“Estamos en ese proceso y ya tenemos un contrato firmado con WIN, pero la idea es estar en mejores condiciones, con algunos cambios que ya estamos hablando con los clubes para un torneo de reservas que queremos hacer. La idea es hacer una reflexión profunda en la A y la B con el tema del ascenso y descenso, llegaremos con un producto diferente”, subrayó.

Carnetización de los estadios

“En principio nunca debió ser la Dimayor la encargada de hacer la carnetización, ahí empezó mal la cosa y eso no arregla el problema. Hay mecanismos que han mejorado con ayudas electrónicas dentro de un estadio, pero nadie quiere hacer una inversión importante y tenemos que ver la mejor solución en los estadios. No se puede entrar si alguien tiene sanciones o algún problema legal”, dijó.

Relación club e hinchas

“Han sido experiencias negativas en tener hinchadas contentas y las experiencias han sido malas, todos los clubes han ido recogiendo eso y desmontando algunos beneficios que tenían las barras y han trabajado con ellos, pero toca hacerlo sin medio económico de por medio, pero es negativo”, puntualizó.

Medidas más exigentes

“Nuestro interlocutor es el ministerio del deporte y la ministra sacó un comunicado rechazando los hechos y hay que tocar todos los temas y no es una crítica, sino una reflexión al principio lo que se hizo con la comisión se enfocó mucho el tema del diálogo con las barras y me parece bien, pero no es suficiente para combatir el tema de la violencia y debemos ser más drásticos. Entiendo que no todo puede ser castigo, pero con estos hechos tenemos que reflexionar sobre el tema”, finalizó.