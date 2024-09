¿Qué pasará con los puntos del partido Nacional-Junior? Habló el presidente de la Dimayor

Escenas terroríficas fueron las que se vivieron en la tribuna noroccidental del Estadio Atanasio Girardot, luego de que tras el segundo gol de Atlético Nacional, convertido por Marino Hinestroza, se presentara una riña entre hinchas del conjunto antioqueño y el sector del Junior que se encontraba en ese sector. Según indican, la confrontación se presentó por provocaciones de ambos bandos y, posteriormente, el robo de un trapo de los barranquilleros.

Dejando lo deportivo en un segundo plano y priorizando la integridad de los heridos, una de las dudas que surgió fue: cuál sería el equipo ganador. En ese momento (minuto 53), Nacional se encontraba arriba del marcador 2-0, antes de que el juez Nolberto Ararat decretara la suspensión del encuentro por falta de garantías.

¿Qué dijo el presidente de la Dimayor?

En diálogo con 6AM, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se refirió a lo ocurrido, condenando los actos y pidiendo judicialización para los implicados. Por su parte, sobre los puntos del partido, manifestó que habrá que esperar la decisión del Comité Disciplinario.

“Tenemos que esperar el reporte del árbitro. El árbitro lo suspendió por falta de garantías, no se va a reanudar y el Comité Disciplinario, con base en el informe, tiene que tomar una decisión sobre la sanción deportiva a este caso. Los que más se perjudican son los clubes, pero hay que pasar de sancionar cemento a sancionar a estos hinchas”, explicó.

¿Qué dice el reglamento?

En el reglamento de competiciones, se especifica que los equipos que oficien en calidad de local son los responsables de los actos de su hinchada y se verán acreedores a sanciones. “Los clubes que jueguen como locales serán responsables del orden y la seguridad en los estadios y en sus inmediaciones antes, durante y después de los partidos. Sin perjuicio de la responsabilidad que tienen respecto a la conducta inadecuada de su propia afición serán responsables de cualquier tipo de incidentes y se les podrán imponer medidas disciplinarias y directivas, salvo que puedan demostrar que no ha habido negligencia por su parte al organizar el partido”.

Por su parte, sobre los puntos ante este tipo de situaciones, se precisa que: “Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o club, se sancionará a la federación al club con una multa y se declarará la derrota por retirada o renuncia o bien se repetirá el partido”.

Así las cosas, el balón está en la mesa del Comité Disciplinario, que tomará la determinación respecto a la grave situación presentada. Se espera que la decisión se dé a conocer en la próxima resolución.